За словами командира взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшада "Хохла" Нурусова в інтерв'ю Online.UA, жителі країн ЄС дуже сильно переймаються через ситуацію і вже готуються до ймовірного нападу Росії.

В ЄС готуються до війни з Росією

Загалом Європа сильно переживає, бо я маю багато там контактів, спілкуюся, всі дружні. Але вони постійно пишуть, вони теж військові. Вони вже готуються до війни. Так, готуються до війни. Тому вони цікавляться, постійно питають, вони переживають. Вони ж добре розуміють, якщо не Україна, Європи немає. Ну, як Європи немає? Європа буде найнебезпечнішим місцем. Просто однаково. Наразі переважно страждають лише українці. Страждають люди, просто звичайні люди, - підкреслив Нурусов. Поширити

Військовий також зазначив, що його дуже обурюють страждання українців, однак є люді, які мають змогу змінити ситуацію - українські військові.

Всі ось зараз, хто віддає своє життя, своє здоров'я, руки, ноги, і так далі. Вони роблять все це не лише заради України. Це вони роблять заради Європи, - наголошує Нурусов. Поширити

Що Елшад "Хохол" Нурусов хотів би сказати всім людям

Жити дружно. Не лише, не лише азербайджанцям я хочу це сказати. Я хочу ось усім ось це сказати. Дружно, просто дружно. Чим більше буде дружби, тим більше буде щастя, будуть гроші, там буде все, що хочеш, - підкреслює військовий. Поширити

За його словами, ключове - це збереження миру.

Головне - мир. Просто просто мир. Чесно, якщо навіть на сьогоднішній день буде таке питання чи якась пропозиція зупинити на сьогоднішній день війну, я перший вийду, скажу, я за, - додає Нурусов. Поширити