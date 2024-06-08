Росіяни воюють під наркотиками. Командир взводу «Хохол» описав реалії боїв на фронті

Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад "Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів, що велика частина з солдатів армії РФ воюють під дією наркотичних засобів.

Військові РФ воюють під наркотиками

За словами Елшада Нурусова, він особисто взяв у полон одного азербайджанця з армії РФ на Харківському напрямку.

Мені було дуже прикро. Я кажу, це ж мої земляки. Це не може бути мій земляк…. Я його питав. Я говорю, а ти що тут робиш? Навіщо ти приїхав сюди? Я говорю, ти забув, що була агресія проти твоєї землі, твого народу? А він запитанням відповів — а чому ти тут? Я говорю, я живу. Ось ця країна — це Україна. А тут у мене родина, діти. Елшад " Хохол" Нурусов Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ

При цьому на запитання, навіщо окупант прийшов на українську землю, він просто відповів — за грошима.

По суті вони йдуть за грошима. Ми їх звали зомбі. Вони ж усі під наркотиками. У його аптечці не було нічого, крім наркотиків. Вони постійно під наркотиками, — поділився “Хохол”. Поширити

Він додав, що саме під дією наркотиків солдати РФ могли вчиняти військові злочини.

Чому Елшад Нурусов отримав позивний “Хохол”

За словами командира, такий цікавий позивний йому колись дав покійний начальник штабу.

Насамперед це було пов’язано з тим, що Елшад Нурусов усе робить так, як це звикли робити справжні українці.

Тому що мені всі кажуть: ось ти справжній Хохол. Це з їхнім (побратимів — ред.) слів. Щоразу я це чую від командира, від хлопців. Діти неба, так? Так би мовити. Для мене це дуже приємно. Коли мені кажуть — Хохол. Звісно, ​​дуже приємно, — зізнається захисник. Поширити

Що важливо розуміти, російська пропаганда всіляко намагається переписати історію та факти, тому в більшості інтернет-джерел слово “хохол” зустрічається у значенні «зневажливої ​​назви українця».

Ця інформація не є коректною, оскільки етимологія цього слова є абсолютною іншою:

Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] — означає "син неба" у перекладі з тюркських мов. "Kok" — "небо", "ol" — "син" або "нащадок".

Кацап [араб. قَصَّاب‎ (ḳaṣṣāb)] — означає "м'ясник" у перекладі з арабської. Як відомо, саме так у країнах пострадянського союзу називають росіян за усі злочини, які вони скоїли у різні періоди своєї історії.

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