Командир взводу 23 ОБСП ЗСУ Елшад "Хохол" Нурусов в інтерв'ю Online.UA розповів, що велика частина з солдатів армії РФ воюють під дією наркотичних засобів.
Головні тези:
- Багато солдат РФ воюють, перебуваючи під впливом наркотиків.
- Військові зазначають, що російські солдати, які перебувають під дією наркотиків, можуть вчиняти військові злочини.
- Елшад Нурусов отримав позивний “Хохол”, оскільки його походження до війни відзначається справжньою українською ментальністю.
- Російська пропаганда намагається переписати історію, але важливо знати, що слово “хохол” має зовсім інше походження та значення.
Військові РФ воюють під наркотиками
За словами Елшада Нурусова, він особисто взяв у полон одного азербайджанця з армії РФ на Харківському напрямку.
При цьому на запитання, навіщо окупант прийшов на українську землю, він просто відповів — за грошима.
Він додав, що саме під дією наркотиків солдати РФ могли вчиняти військові злочини.
Чому Елшад Нурусов отримав позивний “Хохол”
За словами командира, такий цікавий позивний йому колись дав покійний начальник штабу.
Насамперед це було пов’язано з тим, що Елшад Нурусов усе робить так, як це звикли робити справжні українці.
Що важливо розуміти, російська пропаганда всіляко намагається переписати історію та факти, тому в більшості інтернет-джерел слово “хохол” зустрічається у значенні «зневажливої назви українця».
Ця інформація не є коректною, оскільки етимологія цього слова є абсолютною іншою:
Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] — означає "син неба" у перекладі з тюркських мов. "Kok" — "небо", "ol" — "син" або "нащадок".
Кацап [араб. قَصَّاب (ḳaṣṣāb)] — означає "м'ясник" у перекладі з арабської. Як відомо, саме так у країнах пострадянського союзу називають росіян за усі злочини, які вони скоїли у різні періоди своєї історії.
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