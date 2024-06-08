Россияне воюют под наркотиками. Командир взвода "Хохол" описал реалии боев на фронте

Военные РФ воюют под наркотиками

По словам Элшада Нурусова, он лично пленил одного азербайджанца из армии РФ на Харьковском направлении.

Мне было очень досадно. Я говорю, это мои земляки. Это не может быть мой земляк…. Я его спрашивал. Я говорю, а ты что здесь делаешь? Зачем приехал сюда? Я говорю, ты забыл, что была агрессия против твоей земли, твоего народа? А он ответил вопросом — а почему ты здесь? Я говорю, я живу. Вот эта страна – это Украина. А здесь у меня семья, дети. Элшад "Хохол" Нурусов Командир взвода 23 ОБСН ВСУ

При этом на вопрос, зачем оккупант пришел на украинскую землю, он просто ответил за деньгами.

По сути, они идут за деньгами. Мы их звали зомби. Они все под наркотиками. В его аптечке не было ничего, кроме наркотиков. Они постоянно под наркотиками, - поделился Хохол. Поделиться

Он добавил, что именно под действием наркотиков солдаты РФ могли совершать военные преступления.

Почему Элшад Нурусов получил позывной "Хохол"

По словам командира, такой интересный позывный ему когда-то дал покойный начальник штаба.

Прежде всего, это было связано с тем, что Элшад Нурусов все делает так, как это привыкли делать настоящие украинцы.

Потому что мне все говорят: вот ты настоящий Хохол. Это один из их (собратьев — ред.) слов. Каждый раз я это слышу от командира, от ребят. Дети неба, да? Так сказать. Для меня это очень приятно. Когда мне говорят – Хохол. Конечно, очень приятно, — признается защитник. Поделиться

Что важно понимать, российская пропаганда всячески пытается переписать историю и факты, поэтому в большинстве интернет-источников слово "хохол" встречается в значении "пренебрежительного названия украинца".

Эта информация не является корректной, поскольку этимология этого слова абсолютно другая:

Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] - означает "сын неба" в переводе с тюркских языков. "Kok" - "небо", "ol" - "сын" или "потомок".

Кацап [араб. قَصَّاب‎ (ḳaṣṣāb)] — означает "мясник" в переводе с арабского. Как известно, именно так в странах постсоветского союза называют русских за все преступления, которые они совершили в разные периоды своей истории.

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