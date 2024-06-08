Россияне воюют под наркотиками. Командир взвода "Хохол" описал реалии боев на фронте

Командир взвода 23 ОБСН ВСУ Элшад "Хохол" Нурусов в интервью Online.UA рассказал, что большая часть солдат армии РФ воюют под действием наркотических средств.
Главные тезисы
- Многие солдаты РФ воюют, находясь под влиянием наркотиков.
- Военные отмечают, что находящиеся под действием наркотиков российские солдаты могут совершать военные преступления.
- Элшад Нурусов получил позывной Хохол, поскольку его происхождение до войны отмечается настоящей украинской ментальностью.
- Российская пропаганда пытается переписать историю, но важно знать, что слово "хохол" имеет совсем другое происхождение и значение.
Военные РФ воюют под наркотиками
По словам Элшада Нурусова, он лично пленил одного азербайджанца из армии РФ на Харьковском направлении.
При этом на вопрос, зачем оккупант пришел на украинскую землю, он просто ответил за деньгами.
Он добавил, что именно под действием наркотиков солдаты РФ могли совершать военные преступления.
Почему Элшад Нурусов получил позывной "Хохол"
По словам командира, такой интересный позывный ему когда-то дал покойный начальник штаба.
Прежде всего, это было связано с тем, что Элшад Нурусов все делает так, как это привыкли делать настоящие украинцы.
Что важно понимать, российская пропаганда всячески пытается переписать историю и факты, поэтому в большинстве интернет-источников слово "хохол" встречается в значении "пренебрежительного названия украинца".
Эта информация не является корректной, поскольку этимология этого слова абсолютно другая:
Хохол [старотюр. 𐰚𐰸𐰆𐰞, тур. kokol] - означает "сын неба" в переводе с тюркских языков. "Kok" - "небо", "ol" - "сын" или "потомок".
Кацап [араб. قَصَّاب (ḳaṣṣāb)] — означает "мясник" в переводе с арабского. Как известно, именно так в странах постсоветского союза называют русских за все преступления, которые они совершили в разные периоды своей истории.
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