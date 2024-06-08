По словам командира взвода 23 ОБСП ВСУ Элшада "Хохла" Нурусова в интервью Online.UA, жители стран ЕС очень сильно переживают из-за ситуации и уже готовятся к вероятному нападению России.

В ЕС готовятся к войне с Россией

В общем Европа сильно переживает, потому что у меня много там контактов, общаюсь, все дружеские. Но они постоянно пишут, они тоже военные. Они уже готовятся к войне. Да, готовятся к войне. Потому они интересуются, постоянно спрашивают, они переживают. Они ведь хорошо понимают, если не Украина, Европы нет. Ну как Европы нет? Европа станет самым опасным местом. Просто все равно. Пока преимущественно страдают только украинцы. Страдают люди, просто обычные люди, – подчеркнул Нурусов. Поделиться

Военный также отметил, что его очень возмущают страдания украинцев, однако есть люди, которые могут изменить ситуацию - украинские военные.

Все вот сейчас, кто отдает свою жизнь, свое здоровье, руки, ноги и так далее. Они делают все это не только ради Украины. Это они делают ради Европы, – отмечает Нурусов. Поделиться

Что Элшад "Хохол" Нурусов хотел бы сказать всем людям

Жить дружно. Не только не только азербайджанцам я хочу это сказать. Я хочу вот всем вот это сказать. Дружно, просто дружно. Чем больше будет дружбы, тем больше будет счастья, будут деньги, там будет все, что хочешь, – подчеркивает военный. Поделиться

По его словам, ключевое – это сохранение мира.

Главное – мир. Просто просто мир. Честно, если даже на сегодняшний день будет такой вопрос или какое-нибудь предложение остановить на сегодняшний день войну, я первый выйду, скажу, я за, – добавляет Нурусов. Поделиться