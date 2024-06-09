У ЗСУ оприлюднили тижневі втрати армії РФ у війні проти України

За тиждень, з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ "відмінусували" корабель Чорноморського флоту РФ.

Російська армія втратила в Україні понад 8 тис солдатів за тиждень

Про втрати противника повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати противника на 02-09.06 орієнтовно склали:

особового складу 8700 осіб — ліквідовано,

танків — 104 од.,

бойових броньованих машин — 151 од.,

артилерійських систем — 360 од.,

РСЗВ — 8 од.,

засобів ППО — 15 од,

кораблів — 1 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 283,

крилатих ракет — 9,

автомобільної техніки та автоцистерн — 470 од,

спеціальної техніки — 58.

Втрати РФ на війні в Україні

Втрати Росії у війні проти України за 8 червня становили 1270 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 518560 військових.

Крім того, минулої доби ЗСУ знищили 26 танків і 60 артилерійських систем противника.

Цікаво, що РФ приховує втрати на Харківському напрямку за допомогою фейкових озвучок відео військових.

В Інституті вивчення війни вже зробили висновок, що резервів РФ у 60 тисяч військових, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль з кількох напрямків. Поширити

Також 8 червня ГУР вдалося вразити новітній російський літак Су-57.