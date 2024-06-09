У ЗСУ оприлюднили тижневі втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ оприлюднили тижневі втрати армії РФ у війні проти України

Втрати РФ
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За тиждень, з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ "відмінусували" корабель Чорноморського флоту РФ.

Головні тези:

  • ЗСУ озвучили тижневі втрати Росії у війні проти України — понад 8 тисяч загиблих окупантів.
  • Узагальнені дані вказують на ліквідацію 8700 осіб особового складу та значні втрати техніки у ворога.
  • Інститут вивчення війни підкреслює недостатньо великі резерви РФ для підтримки напрямків.
  • ЗСУ уразили новітній літак Су-57, підтверджуючи успішно ведений протиповітряний бій.
  • Фейкові озвучки відео військових свідчать про спроби РФ маніпулювати інформацією щодо втрат на Харківському напрямку.

Російська армія втратила в Україні понад 8 тис солдатів за тиждень

Про втрати противника повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати противника на 02-09.06 орієнтовно склали:

  • особового складу 8700 осіб — ліквідовано,

  • танків — 104 од.,

  • бойових броньованих машин — 151 од.,

  • артилерійських систем — 360 од.,

  • РСЗВ — 8 од.,

  • засобів ППО — 15 од,

  • кораблів — 1 од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 283,

  • крилатих ракет — 9,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 470 од,

  • спеціальної техніки — 58.

Втрати РФ на війні в Україні

Втрати Росії у війні проти України за 8 червня становили 1270 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 518560 військових.

Крім того, минулої доби ЗСУ знищили 26 танків і 60 артилерійських систем противника.

Цікаво, що РФ приховує втрати на Харківському напрямку за допомогою фейкових озвучок відео військових.

В Інституті вивчення війни вже зробили висновок, що резервів РФ у 60 тисяч військових, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль з кількох напрямків.

Також 8 червня ГУР вдалося вразити новітній російський літак Су-57.

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