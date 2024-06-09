У ЗСУ оприлюднили тижневі втрати армії РФ у війні проти України

За тиждень, з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ "відмінусували" корабель Чорноморського флоту РФ.
Головні тези:
- ЗСУ озвучили тижневі втрати Росії у війні проти України — понад 8 тисяч загиблих окупантів.
- Узагальнені дані вказують на ліквідацію 8700 осіб особового складу та значні втрати техніки у ворога.
- Інститут вивчення війни підкреслює недостатньо великі резерви РФ для підтримки напрямків.
- ЗСУ уразили новітній літак Су-57, підтверджуючи успішно ведений протиповітряний бій.
- Фейкові озвучки відео військових свідчать про спроби РФ маніпулювати інформацією щодо втрат на Харківському напрямку.
Російська армія втратила в Україні понад 8 тис солдатів за тиждень
Про втрати противника повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Загальні бойові втрати противника на 02-09.06 орієнтовно склали:
особового складу 8700 осіб — ліквідовано,
танків — 104 од.,
бойових броньованих машин — 151 од.,
артилерійських систем — 360 од.,
РСЗВ — 8 од.,
засобів ППО — 15 од,
кораблів — 1 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 283,
крилатих ракет — 9,
автомобільної техніки та автоцистерн — 470 од,
спеціальної техніки — 58.
Втрати РФ на війні в Україні
Втрати Росії у війні проти України за 8 червня становили 1270 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 518560 військових.
Крім того, минулої доби ЗСУ знищили 26 танків і 60 артилерійських систем противника.
Цікаво, що РФ приховує втрати на Харківському напрямку за допомогою фейкових озвучок відео військових.
Також 8 червня ГУР вдалося вразити новітній російський літак Су-57.
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