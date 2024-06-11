ЗСУ знищили російський Су-25 на Донбасі

У понеділок, 10 червня, українські захисники збили російський військових штурмовик Су-25 в Донецькій області.
Головні тези:
- Українські захисники збили російський Су-25 штурмовик в районі Покровського напрямку в Донецькій області.
- ЗСУ завдали значних втрат Росії: лише протягом однієї доби окупанти втратили 1100 осіб, а загальна кількість вбитих та поранених сягнула понад 520 850 військових.
- У результаті бойових дій на Донбасі ворог втратив 259 окупантів, а також було знищено танк, бойові броньовані машини та літак Су-25.
- ЗСУ продовжують активно відбивати атаки та ліквідовувати техніку противника, що призводить до значних втрат у рядах російських військ.
Що відомо про ліквідацію російського Су-25
Зазначається, що Сили оборони "приземлили" ворожий літак на Покровському напрямку.
Що відомо про втрати армії РФ
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;
танків — 7902 (+23) од;
бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од.;
артилерійських систем — 13 690 (+46) од.;
РСЗВ — 1099 (+1) од.;
засоби ППО — 845 (+5) од.;
літаків — 359 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 023 (+13) од.;
крилатих ракет — 2278 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 676 (+58) од.;
спеціальної техніки — 2288 (+21) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-