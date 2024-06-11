ЗСУ знищили російський Су-25 на Донбасі
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили російський Су-25 на Донбасі

Генштаб ЗСУ
Су-25
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У понеділок, 10 червня, українські захисники збили російський військових штурмовик Су-25 в Донецькій області. 

Головні тези:

  • Українські захисники збили російський Су-25 штурмовик в районі Покровського напрямку в Донецькій області.
  • ЗСУ завдали значних втрат Росії: лише протягом однієї доби окупанти втратили 1100 осіб, а загальна кількість вбитих та поранених сягнула понад 520 850 військових.
  • У результаті бойових дій на Донбасі ворог втратив 259 окупантів, а також було знищено танк, бойові броньовані машини та літак Су-25.
  • ЗСУ продовжують активно відбивати атаки та ліквідовувати техніку противника, що призводить до значних втрат у рядах російських військ.

Що відомо про ліквідацію російського Су-25

Зазначається, що Сили оборони "приземлили" ворожий літак на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини, — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;

  • танків — 7902 (+23) од;

  • бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од.;

  • артилерійських систем — 13 690 (+46) од.;

  • РСЗВ — 1099 (+1) од.;

  • засоби ППО — 845 (+5) од.;

  • літаків — 359 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 023 (+13) од.;

  • крилатих ракет — 2278 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 676 (+58) од.;

  • спеціальної техніки — 2288 (+21) од.

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