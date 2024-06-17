ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 18 ББМ и 14 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 18 ББМ и 14 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 527390 военных.

Главные тезисы

 

  • На Харьковском направлении зарегистрированы значительные потери врага, а на Купянском и Лиманском направлениях продолжаются боевые столкновения.
  • На фронте в Покровском направлении враг активизировал свои действия, число боеприкосновений возросло до 40, семь столкновений еще продолжаются.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, украинские защитники успешно отражают атаки и препятствуют продвижению российских войск на различных участках линии фронта.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7958 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 15287 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 13927 (+14) ед;

  • РСЗО — 1104 ед.;

  • средства ПВО — 853 ед.;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11167 (+8) ед;

  • крылатых ракет — 2296 (+3) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18991 (+24) ед;

  • специальной техники — 2337 (+12) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Какая ситуация на фронте

  • На Харьковском направлении по предварительной информации, с начала суток потери врага составили 122 кафира погибшими и ранеными, поражено 31 укрытие личного состава врага и склад боеприпасов.

  • На Купянском направлении противник предпринял четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестово. Две атаки врага успешно отражены, продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.

  • На Лиманском направлении четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Ситуация напряженная. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.

  • В Покровском направлении враг значительно нарастил усилия. Количество боеприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня. 32 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Предыдущие потери агрессора составили более 190 окупантов убитыми и ранеными. Поражены пять вражеских блиндажей.

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