ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 18 ББМ и 14 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 527390 военных.
Главные тезисы
- На Харьковском направлении зарегистрированы значительные потери врага, а на Купянском и Лиманском направлениях продолжаются боевые столкновения.
- На фронте в Покровском направлении враг активизировал свои действия, число боеприкосновений возросло до 40, семь столкновений еще продолжаются.
- Ситуация на фронте остается напряженной, украинские защитники успешно отражают атаки и препятствуют продвижению российских войск на различных участках линии фронта.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7958 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 15287 (+18) ед;
артиллерийских систем — 13927 (+14) ед;
РСЗО — 1104 ед.;
средства ПВО — 853 ед.;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11167 (+8) ед;
крылатых ракет — 2296 (+3) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18991 (+24) ед;
специальной техники — 2337 (+12) ед.
Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении по предварительной информации, с начала суток потери врага составили 122 кафира погибшими и ранеными, поражено 31 укрытие личного состава врага и склад боеприпасов.
На Купянском направлении противник предпринял четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестово. Две атаки врага успешно отражены, продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Ситуация напряженная. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.
В Покровском направлении враг значительно нарастил усилия. Количество боеприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня. 32 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Предыдущие потери агрессора составили более 190 окупантов убитыми и ранеными. Поражены пять вражеских блиндажей.
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