Российский оккупант из пятой роты 1009 полка Антон Андреев рассказал о реальных потерях армии России во время наступления на север Харьковской области.
Главные тезисы
- Украинской армии удалось полностью разгромить подразделение военных РФ в Волчанске, что свидетельствует об эффективной обороне.
- ВСУ заставили армию РФ отступить в районе Липцев Харьковской области, подтверждая успешные штурмовые действия и улучшение тактического положения.
- Российские войска несут значительные потери, тем временем диктатор Путин пытается минимизировать их и скрыть информацию от общественности.
- Российские оккупанты продолжают перегруппировку и ссылку резервов в попытке поддержать свою позицию в регионе, но украинские войска демонстрируют стабильность и контроль над ситуацией.
Под Волчанском из 100 русских солдат выжили 12
По словам Андреева, его подразделение было полностью разгромлено украинской армией в Волчанске.
С тех пор, как 9 мая русские войска приблизились к Харькову и открыли новый фронт, из 100 солдат в живых осталось всего 12.
Солдат рассказал, что как только его рота прибыла на фронт, "в час ночи половина компании сразу же погибла".
Пока российские государственные СМИ и представители власти продолжают утверждать, что их войска продолжают продвигаться в направлении Харькова.
Даже сам нелегитимный президент России Владимир Путин утверждает, что российские потери "конечно, в несколько раз меньше, чем с украинской стороны", а Кремлю приходится прилагать немало усилий для того, чтобы скрыть от общественности информацию, подобную той, что приводит Андреев.
В то же время в социальных сетях начали появиться десятки сообщений, в которых россияне ищут своих родственников, пропавших без вести во время наступления на Харьков.
Как отметили в издании, некоторые из этих родственников также говорят о слишком кратковременной подготовке войск перед началом наступления, некоторые утверждают, что учения длились всего неделю.
ВСУ заставили армию РФ отступить в районе Липцев Харьковской области
По словам офицера подразделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина, украинские военные отвергли оккупационную армию РФ от Липцев в Харьковской области.
Военный подчеркнул, что российские оккупанты проводят перегруппировку и улучшают собственные защитные сооружения, а также постоянно опрокидывают резервы.
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