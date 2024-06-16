Российский оккупант из пятой роты 1009 полка Антон Андреев рассказал о реальных потерях армии России во время наступления на север Харьковской области.

Под Волчанском из 100 русских солдат выжили 12

По словам Андреева, его подразделение было полностью разгромлено украинской армией в Волчанске.

С тех пор, как 9 мая русские войска приблизились к Харькову и открыли новый фронт, из 100 солдат в живых осталось всего 12.

Они просто рубят нас в клочья. Нас посылают под пулеметы, под беспилотники днем, как мясо. А командиры просто кричат "вперед и вперед", - рассказал он. Поделиться

Солдат рассказал, что как только его рота прибыла на фронт, "в час ночи половина компании сразу же погибла".

Пока российские государственные СМИ и представители власти продолжают утверждать, что их войска продолжают продвигаться в направлении Харькова.

Даже сам нелегитимный президент России Владимир Путин утверждает, что российские потери "конечно, в несколько раз меньше, чем с украинской стороны", а Кремлю приходится прилагать немало усилий для того, чтобы скрыть от общественности информацию, подобную той, что приводит Андреев.

В то же время в социальных сетях начали появиться десятки сообщений, в которых россияне ищут своих родственников, пропавших без вести во время наступления на Харьков.

Как отметили в издании, некоторые из этих родственников также говорят о слишком кратковременной подготовке войск перед началом наступления, некоторые утверждают, что учения длились всего неделю.

ВСУ заставили армию РФ отступить в районе Липцев Харьковской области

По словам офицера подразделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина, украинские военные отвергли оккупационную армию РФ от Липцев в Харьковской области.

Мы сейчас улучшаем там тактическое положение. Совместно с 13-й бригадой "Гвардии наступления" "Хартия" проводятся штурмовые действия. Врага мы сейчас немного отвергли населенный пункт Липцы, ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая, потому что противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны, вглубь логистических путей, — отмечает Литвин. Поделиться

Военный подчеркнул, что российские оккупанты проводят перегруппировку и улучшают собственные защитные сооружения, а также постоянно опрокидывают резервы.