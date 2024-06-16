ВСУ отразили 4 штурма армии РФ на левобережье Херсонщины

Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 70.

Потерпели неудачу три попытки врага потеснить наши подразделения с занимаемых позиций западнее Ивановского и возле Андреевки на Краматорском направлении.

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Украинские воины три штурмовых действия отбили, еще пять боеприкосновений продолжаются. Вблизи Серебрянского леса захватчики нанесли авиационный удар семи НАРам.

На Харьковском направлении враг с территории российской федерации продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода (рф), агрессор ударил двумя КАБами по Графскому, еще одним КАБ нанес удар по Волчанску.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты совершили уже 24 атаки на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. Активно работает вражеская авиация: по Воздвиженке захватчики нанесли два удара пятью КАБами; еще два удара четырьмя КАБами — по Криничной; по две управляемые авиационные бомбы российские террористы сбросили на Водяное Второе, Тарасовку, Новую Полтавку, Прогресс; Новоселовка Первая была атакована одним КАБ и двенадцатью НАРами. Силы обороны сдерживают давление и отразили 18 вражеских штурмов, шесть боеприкосновений — еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Водяного и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, половину из них наши защитники отбили.

На Времивском направлении восемь атак оккупационной армии на позиции подразделений Сил обороны успеха не имели. Продолжается бой в Старомайорском районе.

Авиация врага работала после обеда на Гуляйпольском направлении . Удар одной управляемой бомбой потерпела Варваровка, по населенному пункту Волшебное оккупанты ударили шестнадцатью НАРами.