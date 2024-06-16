ВСУ отразили 4 штурма армии РФ на левобережье Херсонщины

Почти по всей линии фронта противник увеличил количество наступательных и штурмовых действий. Украинские защитники мешают попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили четыре штурма армии РФ на левобережье Херсонщины, активно противостоя врагу.
- Было зафиксировано 70 боевых столкновений на разных направлениях фронта, при этом украинские войска успешно сдерживают давление российских оккупантов.
- Вражеская авиация наносит удары по позициям украинских войск, однако защитники эффективно отражают атаки.
- Общая ситуация на фронте остается напряженной, но Силы обороны Украины продолжают демонстрировать готовность и высокое боевое мастерство.
- Общие боевые потери противника за период с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили 526310 солдат.
Текущая ситуация на направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 70.
На Харьковском направлении враг с территории российской федерации продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода (рф), агрессор ударил двумя КАБами по Графскому, еще одним КАБ нанес удар по Волчанску.
На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Украинские воины три штурмовых действия отбили, еще пять боеприкосновений продолжаются. Вблизи Серебрянского леса захватчики нанесли авиационный удар семи НАРам.
Потерпели неудачу три попытки врага потеснить наши подразделения с занимаемых позиций западнее Ивановского и возле Андреевки на Краматорском направлении.
На Торецком направлении российские террористы нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Новополтавке.
На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты совершили уже 24 атаки на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. Активно работает вражеская авиация: по Воздвиженке захватчики нанесли два удара пятью КАБами; еще два удара четырьмя КАБами — по Криничной; по две управляемые авиационные бомбы российские террористы сбросили на Водяное Второе, Тарасовку, Новую Полтавку, Прогресс; Новоселовка Первая была атакована одним КАБ и двенадцатью НАРами. Силы обороны сдерживают давление и отразили 18 вражеских штурмов, шесть боеприкосновений — еще продолжаются.
Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Водяного и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, половину из них наши защитники отбили.
На Времивском направлении восемь атак оккупационной армии на позиции подразделений Сил обороны успеха не имели. Продолжается бой в Старомайорском районе.
Авиация врага работала после обеда на Гуляйпольском направлении . Удар одной управляемой бомбой потерпела Варваровка, по населенному пункту Волшебное оккупанты ударили шестнадцатью НАРами.
На Приднепровском направлении агрессор в четвертый раз за день попытался атаковать наши позиции вблизи Кринок. Удачи не имел.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях ВС РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 526 310 (+1160) человек ликвидировано;
танков — 7956 ед;
боевых бронированных машин — 15 269 (+6) ед;
артиллерийских систем — 13 913 (+58) ед;
РСЗО — 1104 (+1) ед.;
средств ПВО — 853 ед.;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 159 (+11) ед;
крылатых ракет — 2296 (+3) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 967 (+56) ед;
специальной техники — 2325 (+3) ед.
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