ЗСУ відбили 4 штурми армії РФ на лівобережжі Херсонщини

Майже по всій лінії фронту противник наростив кількість наступальних та штурмових дій. Українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат.
Головні тези:
- Українські захисники відбили чотири штурми армії РФ на лівобережжі Херсонщини, стримуючи натиск ворога.
- Протягом доби було зафіксовано 70 бойових зіткнень на різних напрямках фронту, та українські війська активно протистоять агресору.
- ЗСУ успішно або відбили, або стримали штурми та атаки окупантів на багатьох напрямках, включаючи Харківський, Лиманський, Торецький, Покровський та Курахівський.
- На деяких напрямках ведуться активні бої, де ворожа авіація здійснює удари по позиціях українських військ, проте наші захисники ефективно відбивають атаки.
- Загальна ситуація на фронті залишається напруженою, проте Сили оборони України продовжують демонструвати готовність і високу бойову майстерність.
Поточна ситуація на напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 16.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 70.
На Харківському напрямку ворог з території російської федерації продовжує завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Бєлгорода (рф), агресор вдарив двома КАБами по Графському, ще однією КАБ завдав удару по Вовчанську.
На Лиманському напрямку противник впродовж дня вісім разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають. Поблизу Серебрянського лісу загарбники завдали авіаційного удару сімома НАРами.
Зазнали невдачі три спроби ворога потіснити наші підрозділи із займаних позицій західніше Іванівського та біля Андріївки на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку російські терористи завдали удару керованою авіаційною бомбою по Новополтавці.
На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 24 атаки на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. Активно працює ворожа авіація: по Воздвиженці загарбники завдали два удари п’ятьма КАБами; ще два удари чотирма КАБами - по Криничній; по дві керовані авіаційні бомби російські терористи скинули на Водяне Друге, Тарасівку, Нову Полтавку, Прогрес; Новоселівка Перша була атакована однією КАБ та дванадцятьма НАРами. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 ворожих штурмів, шість боєзіткнень – ще продовжуються.
Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Водяного та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми, половину з них наші захисники – відбили.
На Времівському напрямку вісім атак окупаційної армії на позиції підрозділів Сил оборони успіху не мали. Триває бій в районі Старомайорського.
Авіація ворога працювала пообіді на Гуляйпільському напрямку. Удару однією керованою бомбою зазнала Варварівка, по населеному пункту Чарівне окупанти вдарили шістнадцятьма НАРами.
На Придніпровському напрямку агресор четвертий раз за день спробував атакувати наші позиції поблизу Кринок. Успіху не мав.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про втрати ЗС РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 526 310 (+1160) осіб ліквідовано;
танків — 7956 од;
бойових броньованих машин — 15 269 (+6) од.;
артилерійських систем — 13 913 (+58) од.;
РСЗВ — 1104 (+1) од.;
засобів ППО — 853 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 159 (+11) од.;
крилатих ракет — 2296 (+3) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 967 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2325 (+3) од.
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