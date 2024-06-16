ЗСУ відбили 4 штурми армії РФ на лівобережжі Херсонщини

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 24 атаки на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. Активно працює ворожа авіація: по Воздвиженці загарбники завдали два удари п’ятьма КАБами; ще два удари чотирма КАБами - по Криничній; по дві керовані авіаційні бомби російські терористи скинули на Водяне Друге, Тарасівку, Нову Полтавку, Прогрес; Новоселівка Перша була атакована однією КАБ та дванадцятьма НАРами. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 ворожих штурмів, шість боєзіткнень – ще продовжуються.