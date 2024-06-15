Украинские пограничники ликвидировали важную технику армии РФ под Волчанском — видео

Пограничники уничтожили важную технику РФ у Волчанска

Ударными дронами по российскому "Уралу" и полковой землеройной машине (ПРМ) отработали бойцы "Шквала". Во превратившийся транспорт, очевидно, — говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, уточняются потери живой силы, находившейся в ПРМ.

Как ранее отмечали в Госпогранслужбе, "ШКВАЛ" — это своеобразный пограничный спецназ, предназначенный для выполнения специальных задач. Главной его задачей является охрана государственной границы Украины.

Подразделение было создано с началом боевых действий на востоке страны и готово к выполнению задач как по охране государственной границы, так и в зоне проведения Операции объединенных сил.

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1090 российских окупантов, таким образом общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения выросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника.

За месяц, с 10 мая, с начала нового наступления на Харьковском направлении, россияне потеряли 4 тысячи военных. А также десятки танков, ББМ и складов.