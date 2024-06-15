Украинские пограничники ликвидировали важную технику армии РФ под Волчанском — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники ликвидировали важную технику армии РФ под Волчанском — видео

ГПСУ
всу
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Вблизи Волчанска Харьковской области пограничный спецназ нанес огненное поражение по вражеской технике окупантов.

Главные тезисы

  • Пограничники Украины ликвидировали важную технику армии РФ под Волчанском.
  • Ударные дроны были использованы для уничтожения русского Урала и ПРМ.
  • ВСУ провели успешные операции по ликвидации вражеской техники и личного состава РФ.
  • За сутки ВСУ ликвидировали 1090 российских окупантов, общие потери достигли более 525 тысяч солдат.
  • С начала наступления на Харьковском направлении россияне потеряли 4 тысячи военных и технику.

Пограничники уничтожили важную технику РФ у Волчанска

Ударными дронами по российскому "Уралу" и полковой землеройной машине (ПРМ) отработали бойцы "Шквала". Во превратившийся транспорт, очевидно, — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняются потери живой силы, находившейся в ПРМ.

Как ранее отмечали в Госпогранслужбе, "ШКВАЛ" — это своеобразный пограничный спецназ, предназначенный для выполнения специальных задач. Главной его задачей является охрана государственной границы Украины.

Подразделение было создано с началом боевых действий на востоке страны и готово к выполнению задач как по охране государственной границы, так и в зоне проведения Операции объединенных сил.

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1090 российских окупантов, таким образом общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения выросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника.

За месяц, с 10 мая, с начала нового наступления на Харьковском направлении, россияне потеряли 4 тысячи военных. А также десятки танков, ББМ и складов.

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