Глава Пентагона озвучил потери армии РФ на войне против Украины

По словам Ллойда Остина, только с сентября 2023 года российские оккупанты потеряли более 2 600 боевых машин.

Каковы потери армии РФ по данным Пентагона

Армия Россия потеряла в Украине более 350 тыс. солдат после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В частности, Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе в Харькове.

Украина срочно требует больше возможностей противовоздушной обороны для защиты своего неба, — отметил Остин. Поделиться

В то же время он подчеркнул, что украинский народ сохраняет устойчивость и непреодолимость, а украинские силы вдохновляют мир своим мастерством.

Министр обороны США добавил, что с сентября 2023 г. Россия потеряла более 2 тысяч 600 боевых машин на линии фронта в Украине. Также, только в мае во время продвижения российских захватчиков к западу от Авдеевки они потеряли более 160 боевых машин.

Это просто еще одно упоминание о цене, которую Россия заплатила за путинские имперские амбиции. И это еще одно напоминание о настройке Украины, — подчеркнул Остин. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ по данным Генштаба

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено: