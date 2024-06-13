Глава Пентагона озвучил потери армии РФ на войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Глава Пентагона озвучил потери армии РФ на войне против Украины

остин
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Источник:  online.ua

По словам Ллойда Остина, только с сентября 2023 года российские оккупанты потеряли более 2 600 боевых машин.

Главные тезисы

 

  • Согласно данным, российская армия потеряла более 350 тыс. солдат и тысячи единиц боевой техники после начала вторжения в 2022 году.
  • Украинские силы продолжают успешно противостоять российским оккупантам, что подтверждается разрушительными цифрами по уничтоженной технике и потерям России.
  • Генштаб сообщил о значительных успехах украинских вооруженных сил в уничтожении российской техники, авиации и силовых структур противника.

Каковы потери армии РФ по данным Пентагона

Армия Россия потеряла в Украине более 350 тыс. солдат после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В частности, Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе в Харькове.

Украина срочно требует больше возможностей противовоздушной обороны для защиты своего неба, — отметил Остин.

В то же время он подчеркнул, что украинский народ сохраняет устойчивость и непреодолимость, а украинские силы вдохновляют мир своим мастерством.

Министр обороны США добавил, что с сентября 2023 г. Россия потеряла более 2 тысяч 600 боевых машин на линии фронта в Украине. Также, только в мае во время продвижения российских захватчиков к западу от Авдеевки они потеряли более 160 боевых машин.

Это просто еще одно упоминание о цене, которую Россия заплатила за путинские имперские амбиции. И это еще одно напоминание о настройке Украины, — подчеркнул Остин.

Что известно о потерях армии РФ по данным Генштаба

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7928 (+17) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 208 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 13 770 (+34) ед;

  • РСЗО — 1099 ед.;

  • средства ПВО — 846 (+2) ед;

  • самолетов — 359 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 075 (+33) ед;

  • крылатых ракет — 2285 (+5) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 794 (+58) ед;

  • специальной техники — 2294 (+4) ед.

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