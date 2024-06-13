Глава Пентагона озвучил потери армии РФ на войне против Украины

По словам Ллойда Остина, только с сентября 2023 года российские оккупанты потеряли более 2 600 боевых машин.
Главные тезисы
- Согласно данным, российская армия потеряла более 350 тыс. солдат и тысячи единиц боевой техники после начала вторжения в 2022 году.
- Украинские силы продолжают успешно противостоять российским оккупантам, что подтверждается разрушительными цифрами по уничтоженной технике и потерям России.
- Генштаб сообщил о значительных успехах украинских вооруженных сил в уничтожении российской техники, авиации и силовых структур противника.
Каковы потери армии РФ по данным Пентагона
Армия Россия потеряла в Украине более 350 тыс. солдат после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
В частности, Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе в Харькове.
В то же время он подчеркнул, что украинский народ сохраняет устойчивость и непреодолимость, а украинские силы вдохновляют мир своим мастерством.
Министр обороны США добавил, что с сентября 2023 г. Россия потеряла более 2 тысяч 600 боевых машин на линии фронта в Украине. Также, только в мае во время продвижения российских захватчиков к западу от Авдеевки они потеряли более 160 боевых машин.
Что известно о потерях армии РФ по данным Генштаба
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7928 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 15 208 (+21) ед;
артиллерийских систем — 13 770 (+34) ед;
РСЗО — 1099 ед.;
средства ПВО — 846 (+2) ед;
самолетов — 359 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 075 (+33) ед;
крылатых ракет — 2285 (+5) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 794 (+58) ед;
специальной техники — 2294 (+4) ед.
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