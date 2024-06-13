Глава Пентагону озвучив втрати армії РФ на війні проти України

За словами Ллойда Остіна, лише з вересня 2023 року російські окупанти втратили понад 2 600 бойових машин.
Головні тези:
- Армія Росії втратила понад 350 тисяч солдатів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
- Українські сили проявляють непокорену волю у захисті своєї країни, в той час, як Росія продовжує агресивні дії на території України, включаючи бомбардування міст та цивільного населення.
- Генштаб України фіксує великі втрати російських загарбників, знищено танки, бойові машини, артилерійські системи та інше озброєння.
Які втрати армії РФ за даними Пентагону
Армія Росія втратила в Україні понад 350 тис. солдатів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що українські сили ведуть жорстку боротьбу, а Кремль продовжує посилювати бомбардування українських міст і цивільного населення, у тому числі у Харкові.
Водночас, він підкреслив, що український народ зберігає стійкість і непоборність, а українські сили надихають світ своєю майстерністю.
Міністр оборони США додав, що з вересня 2023 року Росія втратила понад 2 тисячі 600 бойових машин на лінії фронту в Україні. Також, лише у травні під час просування російських загарбників на захід від Авдіївки, вони втратили понад 160 бойових машин.
Що відомо про втрати армії РФ за даними Генштабу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7928 (+17) од;
бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од.;
артилерійських систем — 13 770 (+34) од.;
РСЗВ — 1099 од.;
засоби ППО — 846 (+2) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 075 (+33) од.;
крилатих ракет — 2285 (+5) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 794 (+58) од.;
спеціальної техніки — 2294 (+4) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-