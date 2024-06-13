Глава Пентагону озвучив втрати армії РФ на війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Глава Пентагону озвучив втрати армії РФ на війні проти України

остін
Джерело:  online.ua

За словами Ллойда Остіна, лише з вересня 2023 року російські окупанти втратили понад 2 600 бойових машин.

Головні тези:

 

  • Армія Росії втратила понад 350 тисяч солдатів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
  • Українські сили проявляють непокорену волю у захисті своєї країни, в той час, як Росія продовжує агресивні дії на території України, включаючи бомбардування міст та цивільного населення.
  • Генштаб України фіксує великі втрати російських загарбників, знищено танки, бойові машини, артилерійські системи та інше озброєння.

Які втрати армії РФ за даними Пентагону

Армія Росія втратила в Україні понад 350 тис. солдатів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що українські сили ведуть жорстку боротьбу, а Кремль продовжує посилювати бомбардування українських міст і цивільного населення, у тому числі у Харкові.

Україна термінова потребує більше можливостей протиповітряної оборони для захисту свого неба, — наголосив Остін.

Водночас, він підкреслив, що український народ зберігає стійкість і непоборність, а українські сили надихають світ своєю майстерністю.

Міністр оборони США додав, що з вересня 2023 року Росія втратила понад 2 тисячі 600 бойових машин на лінії фронту в Україні. Також, лише у травні під час просування російських загарбників на захід від Авдіївки, вони втратили понад 160 бойових машин.

Це просто ще одне нагадування про ціну, яку Росія заплатила за путінські імперські амбіції. І це ще одне нагадування про налаштованість України, — наголосив Остін.

Що відомо про втрати армії РФ за даними Генштабу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7928 (+17) од;

  • бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 13 770 (+34) од.;

  • РСЗВ — 1099 од.;

  • засоби ППО — 846 (+2) од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 075 (+33) од.;

  • крилатих ракет — 2285 (+5) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 794 (+58) од.;

  • спеціальної техніки — 2294 (+4) од.

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