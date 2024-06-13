Глава Пентагону озвучив втрати армії РФ на війні проти України

За словами Ллойда Остіна, лише з вересня 2023 року російські окупанти втратили понад 2 600 бойових машин.

Які втрати армії РФ за даними Пентагону

Армія Росія втратила в Україні понад 350 тис. солдатів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що українські сили ведуть жорстку боротьбу, а Кремль продовжує посилювати бомбардування українських міст і цивільного населення, у тому числі у Харкові.

Україна термінова потребує більше можливостей протиповітряної оборони для захисту свого неба, — наголосив Остін. Поширити

Водночас, він підкреслив, що український народ зберігає стійкість і непоборність, а українські сили надихають світ своєю майстерністю.

Міністр оборони США додав, що з вересня 2023 року Росія втратила понад 2 тисячі 600 бойових машин на лінії фронту в Україні. Також, лише у травні під час просування російських загарбників на захід від Авдіївки, вони втратили понад 160 бойових машин.

Це просто ще одне нагадування про ціну, яку Росія заплатила за путінські імперські амбіції. І це ще одне нагадування про налаштованість України, — наголосив Остін. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за даними Генштабу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено: