ЗСУ знищили понад 900 солдатів РФ, 17 танків та 34 артсистеми

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7928 (+17) од;

бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од.;

артилерійських систем — 13 770 (+34) од.;

РСЗВ — 1099 од.;

засоби ППО — 846 (+2) од.;

літаків — 359 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 075 (+33) од.;

крилатих ракет — 2285 (+5) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 794 (+58) од.;

спеціальної техніки — 2294 (+4) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Путін випадково проговорився про втрати Росії

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

Військові аналітики пишуть, що Путін припустив, що приблизно 5 000 російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця, а це означає, що приблизно 15 000 російських військовослужбовців отримують поранення, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих як три до одного.

ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати.