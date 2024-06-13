ЗСУ знищили понад 900 солдатів РФ, 17 танків та 34 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 522 810 військових.
Головні тези:
- Українські військові ліквідують солдатів РФ та знищують техніку, зокрема 17 танків та 34 артилерійські системи.
- Втрати російської армії в Україні становлять понад 500 000 військових, що вказує на значні втрати укріплення супротивника.
- Російський диктатор Путін приблизно називає кількість втрат україномовних військ, проте аналіз показує значно більші показники.
- Дані Генштабу України підтверджують значимі втрати на ворожому фронті та вказують на тривалість та інтенсивність бойових дій.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7928 (+17) од;
бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од.;
артилерійських систем — 13 770 (+34) од.;
РСЗВ — 1099 од.;
засоби ППО — 846 (+2) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 075 (+33) од.;
крилатих ракет — 2285 (+5) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 794 (+58) од.;
спеціальної техніки — 2294 (+4) од.
Путін випадково проговорився про втрати Росії
Російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.
Військові аналітики пишуть, що Путін припустив, що приблизно 5 000 російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця, а це означає, що приблизно 15 000 російських військовослужбовців отримують поранення, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих як три до одного.
ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати.
Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 000 до 30 000 вбитими і пораненими щомісяця.
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