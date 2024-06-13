ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 17 танков и 34 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 17 танков и 34 артсистемы

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 52 2810 военных.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы уничтожили более 900 солдат и значительное количество техники российской армии.
  • По оценкам аналитиков, ежемесячно в Украине теряется около 20 000 российских солдат, что превышает количество новобранцев.
  • Путин случайно упомянул о потерях России в Украине, предполагая, что ежемесячно погибает около 5 000 военнослужащих.
  • Украинский генерал-лейтенант сообщил о значительных ежемесячных потерях российских вооруженных сил в размере от 25 000 до 30 000 человек.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7928 (+17) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 208 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 13 770 (+34) ед;

  • РСЗО — 1099 ед.;

  • средства ПВО — 846 (+2) ед;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 075 (+33) ед;

  • крылатых ракет — 2285 (+5) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 794 (+58) ед;

  • специальной техники — 2294 (+4) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Путин случайно проговорился о потерях России

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что российские войска примерно теряют в Украине 20 тысяч человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или несколько ниже количества новых военнослужащих, которую Россия генерирует ежемесячно.

Военные аналитики пишут, что Путин предположил, что около 5 000 российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно, а это означает, что примерно 15 000 российских военнослужащих получают ранения, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым как три к одному.

ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижним пределом украинских сообщений о российских потерях.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 2 мая, что российские войска теряют от 25 000 до 30 000 убитыми и ранеными ежемесячно.

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