ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 17 танков и 34 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 52 2810 военных.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы уничтожили более 900 солдат и значительное количество техники российской армии.
- По оценкам аналитиков, ежемесячно в Украине теряется около 20 000 российских солдат, что превышает количество новобранцев.
- Путин случайно упомянул о потерях России в Украине, предполагая, что ежемесячно погибает около 5 000 военнослужащих.
- Украинский генерал-лейтенант сообщил о значительных ежемесячных потерях российских вооруженных сил в размере от 25 000 до 30 000 человек.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7928 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 15 208 (+21) ед;
артиллерийских систем — 13 770 (+34) ед;
РСЗО — 1099 ед.;
средства ПВО — 846 (+2) ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 075 (+33) ед;
крылатых ракет — 2285 (+5) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 794 (+58) ед;
специальной техники — 2294 (+4) ед.
Путин случайно проговорился о потерях России
Российский диктатор Владимир Путин сказал, что российские войска примерно теряют в Украине 20 тысяч человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или несколько ниже количества новых военнослужащих, которую Россия генерирует ежемесячно.
Военные аналитики пишут, что Путин предположил, что около 5 000 российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно, а это означает, что примерно 15 000 российских военнослужащих получают ранения, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым как три к одному.
ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижним пределом украинских сообщений о российских потерях.
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 2 мая, что российские войска теряют от 25 000 до 30 000 убитыми и ранеными ежемесячно.
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