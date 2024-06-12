ВСУ восстановили часть утраченных позиций под Харьковом

Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции по направлению к Липцам на севере Харьковской области, где Россия пыталась развить новое широкомасштабное наступление.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ возобновили утраченные позиции в направлении Липцев на севере Харьковской области в результате широкомасштабного наступления России.
- Боевые действия в Харьковской области продолжаются, информацию о контратаки украинских сил подтвердили российские источники.
- Российская армия попыталась наступать в Волчанске и близ Харькова, но им не удалось осуществить значительное продвижение.
- Украинская армия удерживает позиции вокруг города Волчанск и успешно действует в Харьковской области, не допуская вражеского наступления.
- Боевые действия продолжаются, однако важна информация о возобновлении контроля над стратегическими объектами и участками под Харьковом.
Что известно о боях на Харьковщине
Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что украинские силы восстановили позиции вдоль дороги O-212553 Липцы-Харьков юго-восточнее Глубокого. О контратаке ВСУ сообщали также Минобороны РФ и российские военные блоггеры.
Российские и украинские источники также сообщали о продолжении боевых действий в Волчанске, в частности в районе Волчанского агрегатного завода, а также возле Тихого и Волчанских Хуторов (оба к востоку от Волчанска).
Наступление России в Харьковской области
В мае русская армия начала наступательную операцию в Харьковской области. Российские войска пересекли украинскую границу с территории Белгородской области в направлении города Волчанск, а также в сторону Харькова. Однако российским войскам не удалось продвинуться дальше чем на 7-8 километров.
Российский план захватить город Волчанск тоже провалился, хотя оккупантам и удалось войти в город. В настоящее время за пограничный город идут ожесточенные бои, но его большая часть находится под контролем украинской армии.
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