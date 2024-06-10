На Харьковщине пограничники уничтожили комплекс "Муром" армии РФ — видео

Пограничники поразили "глаза" российских оккупантов на Харьковщине

На Харьковском направлении бойцы бригады "Стальной границы" поразили дроном-камикадзе еще один вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром". Поделиться

Сообщается, что с помощью такой камеры россияне наблюдали за перемещением подразделений Сил обороны Украины.

Пограничники нанесли урон армии РФ в Серебрянском лесу на Луганщине

Пограничники уничтожили российский склад боекомплекта и два укрытия в Серебрянском лесу. Защитники показали эффектное видео боевой работы.

На опубликованных в Сети кадрах зафиксирована работа бойцов Луганского пограничного отряда бригады "Месть". Воины атаковали укрытие оккупантов и состав.

Вражеский состав боекомплекта и два укрытия окупантов уничтожили пограничники "Мести" в Серебрянском лесу.

Серебрянский лес — это зона в Луганской области, где уже длительное время идут активные боевые действия.