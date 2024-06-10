На Харьковщине пограничники уничтожили комплекс "Муром" армии РФ — видео

Бойцы бригады "Стальной кордон" ударили дроном-камикадзе российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром" на Харьковском направлении.
Главные тезисы
- Пограничники бригады "Стальной кордон" успешно уничтожили комплекс "Муром" армии РФ на Харьковском направлении.
- Бойцы проявили высокую эффективность боевых действий, используя дроны и другие методы для поражения вражеских объектов.
- Видео и кадры демонстрируют готовность и несокрушимость пограничников в защите государственной границы и территориальной целостности.
- Показанная работа бойцов в Серебрянском лесу на Луганщине подчеркивает постоянную готовность и победный дух в борьбе с оккупантами.
- Серебрянский лес на Луганщине стал местом активных боевых действий, где защитники нанесли серьезный ущерб армии РФ, уничтожив укрытия и склад боеприпасов.
Пограничники поразили "глаза" российских оккупантов на Харьковщине
Сообщается, что с помощью такой камеры россияне наблюдали за перемещением подразделений Сил обороны Украины.
Пограничники нанесли урон армии РФ в Серебрянском лесу на Луганщине
Пограничники уничтожили российский склад боекомплекта и два укрытия в Серебрянском лесу. Защитники показали эффектное видео боевой работы.
На опубликованных в Сети кадрах зафиксирована работа бойцов Луганского пограничного отряда бригады "Месть". Воины атаковали укрытие оккупантов и состав.
Вражеский состав боекомплекта и два укрытия окупантов уничтожили пограничники "Мести" в Серебрянском лесу.
Серебрянский лес — это зона в Луганской области, где уже длительное время идут активные боевые действия.
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