На Харьковщине пограничники уничтожили комплекс "Муром" армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

На Харьковщине пограничники уничтожили комплекс "Муром" армии РФ — видео

ГПСУ
Муром
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Бойцы бригады "Стальной кордон" ударили дроном-камикадзе российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром" на Харьковском направлении.

Главные тезисы

  • Пограничники бригады "Стальной кордон" успешно уничтожили комплекс "Муром" армии РФ на Харьковском направлении.
  • Бойцы проявили высокую эффективность боевых действий, используя дроны и другие методы для поражения вражеских объектов.
  • Видео и кадры демонстрируют готовность и несокрушимость пограничников в защите государственной границы и территориальной целостности.
  • Показанная работа бойцов в Серебрянском лесу на Луганщине подчеркивает постоянную готовность и победный дух в борьбе с оккупантами.
  • Серебрянский лес на Луганщине стал местом активных боевых действий, где защитники нанесли серьезный ущерб армии РФ, уничтожив укрытия и склад боеприпасов.

Пограничники поразили "глаза" российских оккупантов на Харьковщине

На Харьковском направлении бойцы бригады "Стальной границы" поразили дроном-камикадзе еще один вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром".

Сообщается, что с помощью такой камеры россияне наблюдали за перемещением подразделений Сил обороны Украины.

Пограничники нанесли урон армии РФ в Серебрянском лесу на Луганщине

Пограничники уничтожили российский склад боекомплекта и два укрытия в Серебрянском лесу. Защитники показали эффектное видео боевой работы.

На опубликованных в Сети кадрах зафиксирована работа бойцов Луганского пограничного отряда бригады "Месть". Воины атаковали укрытие оккупантов и состав.

Вражеский состав боекомплекта и два укрытия окупантов уничтожили пограничники "Мести" в Серебрянском лесу.

Серебрянский лес — это зона в Луганской области, где уже длительное время идут активные боевые действия.

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