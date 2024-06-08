Пограничники на РСЗО Vampire атаковали позиции армии РФ — видео

Украинские пограничники показали работу чешской реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire" на фронте. В частности, в Донецком и Харьковском направлениях.

РСЗО Vampire "насыпает" по позициям РФ на фронте

РСЗО RM-70 "Vampire" бьет окупантов на передовой, — говорится в сообщении. Поделиться

Так, механик-водитель с позывным "Крымом" с теплом отзывается о своей реактивной системе залпового огня RM-70 "Vampire".

Пограничник даже дал ей ласковое имя "Наташка". Совершенно не "ласкова" эта машина к врагу — смертельные снаряды РСЗО не раз уничтожали захватчиков на Донетчине и Харьковщине, — добавляют пограничники. Поделиться

Что известно о RM-70 "Vampire"

Система RM-70 была разработана в Чехословакии для замены RM-51, производилась в 1971-1989 годах. Вооружены с 1972 года. В 2010 году снята с вооружения чешской армии.

В то же время, Словакия продолжает выпускать обновленную версию с американской РСЗО. Она имеет преимущество советскому аналогу БМ-21 "Град" в том, что ее легче перезаряжать.

В RM-70 "Vampire" установлена гидравлическая система, которая разворачивает направляющие трубы на 180°, а затем устанавливается с нулевым углом подъема. Благодаря этому все 40 снарядов, расположенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие трубы.