Пограничники на РСЗО Vampire атаковали позиции армии РФ — видео

Украинские пограничники показали работу чешской реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire" на фронте. В частности, в Донецком и Харьковском направлениях.
Главные тезисы
- Украинские пограничники используют РСЗО RM-70 Vampire на фронте против армии РФ на Донецком и Харьковском направлениях.
- RM-70 Vampire была разработана в Чехословакии для замены RM-51 и использовалась с 1972 года.
- Система RM-70 отличается от советского аналога БМ-21 Град, поскольку легче перезаряжается с помощью гидравлической системы.
- RM-70 Vampire может одновременно разместить 40 снарядов в направляющих трубах благодаря специальной технологии.
- Эта реактивная система способна наносить удары по враждебным позициям, которые демонстрируют украинские пограничники на фронте в борьбе против оккупантов.
РСЗО Vampire "насыпает" по позициям РФ на фронте
Так, механик-водитель с позывным "Крымом" с теплом отзывается о своей реактивной системе залпового огня RM-70 "Vampire".
Что известно о RM-70 "Vampire"
Система RM-70 была разработана в Чехословакии для замены RM-51, производилась в 1971-1989 годах. Вооружены с 1972 года. В 2010 году снята с вооружения чешской армии.
В то же время, Словакия продолжает выпускать обновленную версию с американской РСЗО. Она имеет преимущество советскому аналогу БМ-21 "Град" в том, что ее легче перезаряжать.
В RM-70 "Vampire" установлена гидравлическая система, которая разворачивает направляющие трубы на 180°, а затем устанавливается с нулевым углом подъема. Благодаря этому все 40 снарядов, расположенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие трубы.
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