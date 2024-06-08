Прикордонники на РСЗВ Vampire атакували позиції армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники на РСЗВ Vampire атакували позиції армії РФ — відео

ДПСУ
зсу

Українські прикордонники показали роботу чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 "Vampire" на фронті. Зокрема, на Донецькому та Харківському напрямках.

Головні тези:

  • Українські прикордонники використовують РСЗВ RM-70 Vampire на фронті проти армії РФ на Донецькому та Харківському напрямках.
  • RM-70 Vampire була розроблена в Чехословаччині для заміни RM-51 та використовувалася з 1972 року.
  • Система RM-70 відрізняється від радянського аналога БМ-21 Град, оскільки легше перезаряджається за допомогою гідравлічної системи.
  • RM-70 Vampire може одночасно розмістити 40 снарядів у напрямні труби завдяки спеціальній технології.
  • Ця реактивна система здатна наносити удари по ворожим позиціям, що демонструють українські прикордонники на фронті у боротьбі проти окупантів.

РСЗВ Vampire "насипає" по позиціях РФ на фронті

РСЗВ RM-70 "Vampire" бʼє окупантів на передовій, — йдеться у повідомленні.

Так, механік-водій з позивним "Крим" з теплом відгукується про свою реактивну систему залпового вогню RM-70 "Vampire".

Прикордонник навіть дав їй ласкаве ім'я "Наташка". Зовсім не "ласкава" ця машина до ворога — смертельні снаряди РСЗВ не раз нищили загарбників на Донеччині та Харківщині, — додають прикордонники.

Що відомо про RM-70 "Vampire"

Система RM-70 була розроблена в Чехословаччині для заміни RM-51, виготовлялася у 1971-1989 роках. На озброєнні з 1972 року. У 2010 році знята з озброєння чеської армії.

Водночас Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ. Вона має перевагу над радянським аналогом БМ-21 "Град" у тому, що її легше перезаряджати.

У RM-70 "Vampire" встановлено гідравлічну систему, яка розгортає напрямні труби на 180°, а потім встановлюється з нульовим кутом підйому. Завдяки цьому усі 40 снарядів, розташовані на стелажі, одночасно подаються у напрямні труби.

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