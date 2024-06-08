Прикордонники на РСЗВ Vampire атакували позиції армії РФ — відео

Українські прикордонники показали роботу чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 "Vampire" на фронті. Зокрема, на Донецькому та Харківському напрямках.
Головні тези:
- Українські прикордонники використовують РСЗВ RM-70 Vampire на фронті проти армії РФ на Донецькому та Харківському напрямках.
- RM-70 Vampire була розроблена в Чехословаччині для заміни RM-51 та використовувалася з 1972 року.
- Система RM-70 відрізняється від радянського аналога БМ-21 Град, оскільки легше перезаряджається за допомогою гідравлічної системи.
- RM-70 Vampire може одночасно розмістити 40 снарядів у напрямні труби завдяки спеціальній технології.
- Ця реактивна система здатна наносити удари по ворожим позиціям, що демонструють українські прикордонники на фронті у боротьбі проти окупантів.
РСЗВ Vampire "насипає" по позиціях РФ на фронті
Так, механік-водій з позивним "Крим" з теплом відгукується про свою реактивну систему залпового вогню RM-70 "Vampire".
Що відомо про RM-70 "Vampire"
Система RM-70 була розроблена в Чехословаччині для заміни RM-51, виготовлялася у 1971-1989 роках. На озброєнні з 1972 року. У 2010 році знята з озброєння чеської армії.
Водночас Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ. Вона має перевагу над радянським аналогом БМ-21 "Град" у тому, що її легше перезаряджати.
У RM-70 "Vampire" встановлено гідравлічну систему, яка розгортає напрямні труби на 180°, а потім встановлюється з нульовим кутом підйому. Завдяки цьому усі 40 снарядів, розташовані на стелажі, одночасно подаються у напрямні труби.
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