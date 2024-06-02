Війська РФ вдарили по житловому кварталу на Донеччині — серед поранених дитина

1 червня 2024 року російські окупаційні війська завдали ударів по Донеччині. Ворог бив по Лиману.
Що відомо про обстріл Донеччини
Зазначається, що обстріл стався біля 18:20. Ймовірно, ворог бив з РСЗВ "Ураган".
Окупанти поцілили по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.
Внаслідок атаки пошкоджено біля 30 житлових будинків.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Обстріли українських міст
Вночі 1 червня російські загарбники вчергове завдали масованого удару по Україні. Ворог застосовував десятки ракет та безпілотників. Українські захисники збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Зокрема, після нічного обстрілу у критичному стані перебуває Дніпровська ГЕС. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що не йдеться навіть про виробництво електроенергії.
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