Війська РФ вдарили по житловому кварталу на Донеччині — серед поранених дитина

Зокрема, постраждали 14-річний підліток та його батько 32 років — їх з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, переломами й рваними ранами тіла доставлено до лікарняного закладу. Також ушпиталено двох жінок 62 й 70 років та 74-річного чоловіка, які перебували під час обстрілу біля осель в приватному секторі. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу, — йдеться у повідомленні.