Войска РФ ударили по жилому кварталу в Донецкой области — среди раненых ребенок

В частности, пострадали 14-летний подросток и его отец 32 лет — они с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями, переломами и рваными ранами тела доставлены в больничное учреждение. Также госпитализированы две женщины 62 и 70 лет и 74-летний мужчина, которые находились во время обстрела возле домов в частном секторе. Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.