Войска РФ ударили по жилому кварталу в Донецкой области — среди раненых ребенок

1 июня 2024 года российские оккупационные войска нанесли удары по Донбасу. Враг бил по Лиману.
Что известно об обстреле Донбасса
Отмечается, что обстрел произошел около 18:20. Вероятно, враг бил из РСЗО "Ураган".
оккупанты попали по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения.
В результате атаки повреждено около 30 жилых домов.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы украинских городов
Ночью 1 июня российские захватчики в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Враг применял десятки ракет и беспилотников. Украинские защитники сбили 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К", 46 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
В частности, после ночных обстрелов в критическом состоянии находится Днепровская ГЭС. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что речь не идет даже о производстве электроэнергии.
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