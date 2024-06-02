Войска РФ ударили по жилому кварталу в Донецкой области — среди раненых ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по жилому кварталу в Донецкой области — среди раненых ребенок

Прокуратура Донецкой области
обстрел
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1 июня 2024 года российские оккупационные войска нанесли удары по Донбасу. Враг бил по Лиману.

Что известно об обстреле Донбасса

Отмечается, что обстрел произошел около 18:20. Вероятно, враг бил из РСЗО "Ураган".

оккупанты попали по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения.

В частности, пострадали 14-летний подросток и его отец 32 лет — они с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями, переломами и рваными ранами тела доставлены в больничное учреждение. Также госпитализированы две женщины 62 и 70 лет и 74-летний мужчина, которые находились во время обстрела возле домов в частном секторе. Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждено около 30 жилых домов.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы украинских городов

Ночью 1 июня российские захватчики в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Враг применял десятки ракет и беспилотников. Украинские защитники сбили 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К", 46 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

В частности, после ночных обстрелов в критическом состоянии находится Днепровская ГЭС. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что речь не идет даже о производстве электроэнергии.

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