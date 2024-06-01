Россияне заявили о ракетном обстреле Белгорода — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне заявили о ракетном обстреле Белгорода — видео

взрыв
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Источник:  online.ua

В Белгороде РФ прогремели мощные взрывы 1 июня. Россияне заявили о якобы работе ПВО.

Что известно о взрывах в Белгороде

Как сообщают росСМИ, В Белгороде была объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что в небе над городом ПВО якобы сбивает ракеты, однако люди не помещаются в мобильные укрытия в общественных местах, из-за чего им приходится толпиться за стенами.

Впоследствии стало известно, что обломки якобы сбитых российскими ПВО целей упали на тот же пляж Белгорода, где людям не хватило места в укрытии.

Сообщается, что обломки рухнули на пляж "Берега" в Белгороде. Падение одного из обломков попало на видео — он свалился в воду прямо возле стоящих на берегу людей.

Также обломками повреждено несколько автомобилей.

Что известно о последних инцидентах с хлопком на территории РФ

21 мая оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщали о новом масштабном "хлопке" на территории страны-агрессорки РФ.

Телеграмм-канал ASTRА писал, что в Вознесеновке Белгородской области начался масштабный пожар после атаки БПЛА.

Над городом возвышаются огромные клубы дыма. Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто из гражданских не пострадал.

Следует отметить, что утром 21 мая также появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу.

Согласно последним данным, что атака дронов произошла 20 мая. В частности, один из БПЛА долетел до территории нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.

Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.

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