Россияне заявили о ракетном обстреле Белгорода — видео

В Белгороде РФ прогремели мощные взрывы 1 июня. Россияне заявили о якобы работе ПВО.
Что известно о взрывах в Белгороде
Как сообщают росСМИ, В Белгороде была объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что в небе над городом ПВО якобы сбивает ракеты, однако люди не помещаются в мобильные укрытия в общественных местах, из-за чего им приходится толпиться за стенами.
Впоследствии стало известно, что обломки якобы сбитых российскими ПВО целей упали на тот же пляж Белгорода, где людям не хватило места в укрытии.
Сообщается, что обломки рухнули на пляж "Берега" в Белгороде. Падение одного из обломков попало на видео — он свалился в воду прямо возле стоящих на берегу людей.
Также обломками повреждено несколько автомобилей.
Что известно о последних инцидентах с хлопком на территории РФ
21 мая оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщали о новом масштабном "хлопке" на территории страны-агрессорки РФ.
Телеграмм-канал ASTRА писал, что в Вознесеновке Белгородской области начался масштабный пожар после атаки БПЛА.
Над городом возвышаются огромные клубы дыма. Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто из гражданских не пострадал.
Следует отметить, что утром 21 мая также появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу.
Согласно последним данным, что атака дронов произошла 20 мая. В частности, один из БПЛА долетел до территории нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.
Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.
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