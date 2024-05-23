РосСМИ заявляют о нескольких волнах с десятками взрывов в Белгороде ночью 23 мая.

Что известно о ночном хлопке в Белгороде

В Белгороде и регионе было объявлено об опасности ракетных атак.

РосСМИ заявляют, что в центре Белгорода прогремели десятки взрывов.

Через 15 минут раздалась новая серия взрывов.

Что известно о других инцидентах на территории России

Партизаны по движению сопротивления "Атеш" сообщили об успешной диверсии в одном из населенных пунктов в районе Смоленска на территории РФ.

Отмечается, что в результате диверсии был уничтожен коммуникационный шкаф башни связи.

В "Атеше" подчеркивают, что уничтожили телекоммуникационную инфраструктуру в населенном пункте Станички близ Смоленска.

В результате повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, размещенные на этой башне.

В результате действий партизан в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления.

Кроме того, из-за исчезновения связи там ослабнет система ПВО.

Это позволит более эффективно наносить удар по военным объектам Московского военного округа.

Ожидаем неизвестных БПЛА в области, — отметили представители "Атеш". Поделиться

Что известно о последних инцидентах с хлопком на территории РФ

21 мая оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщали о новом масштабном "хлопке" на территории страны-агрессорки РФ.

Телеграмм-канал ASTRА писал, что в Вознесеновке Белгородской области начался масштабный пожар после атаки БПЛА.

Над городом возвышаются огромные клубы дыма.

Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто из гражданских не пострадал.

Следует отметить, что утром 21 мая также появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу.

Согласно последним данным, что атака дронов произошла 20 мая. В частности, один из БПЛА долетел до территории нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.

Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.