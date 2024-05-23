РосСМИ заявляют о нескольких волнах с десятками взрывов в Белгороде ночью 23 мая.
Что известно о ночном хлопке в Белгороде
В Белгороде и регионе было объявлено об опасности ракетных атак.
РосСМИ заявляют, что в центре Белгорода прогремели десятки взрывов.
Через 15 минут раздалась новая серия взрывов.
Что известно о других инцидентах на территории России
Партизаны по движению сопротивления "Атеш" сообщили об успешной диверсии в одном из населенных пунктов в районе Смоленска на территории РФ.
Отмечается, что в результате диверсии был уничтожен коммуникационный шкаф башни связи.
В "Атеше" подчеркивают, что уничтожили телекоммуникационную инфраструктуру в населенном пункте Станички близ Смоленска.
В результате повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, размещенные на этой башне.
В результате действий партизан в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления.
Кроме того, из-за исчезновения связи там ослабнет система ПВО.
Это позволит более эффективно наносить удар по военным объектам Московского военного округа.
Что известно о последних инцидентах с хлопком на территории РФ
21 мая оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщали о новом масштабном "хлопке" на территории страны-агрессорки РФ.
Телеграмм-канал ASTRА писал, что в Вознесеновке Белгородской области начался масштабный пожар после атаки БПЛА.
Над городом возвышаются огромные клубы дыма.
Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто из гражданских не пострадал.
Следует отметить, что утром 21 мая также появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу.
Согласно последним данным, что атака дронов произошла 20 мая. В частности, один из БПЛА долетел до территории нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.
Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.
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