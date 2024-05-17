По информации российских СМИ, Белгородская область с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины превратилась в один из беднейших российских регионов.

Что известно о падении экономических показателей и благосостояния на Белгородщине

Отмечается, что регион занял последнее место по показателям скоплений обитателей.

При этом компании на Белгородщине уже потеряли 2/3 от собственной прибыли.

В настоящее время Белгородщина занимает последнее место по приросту накоплений граждан в банках.

За последние 2 года общая сумма денег на банковских счетах физлиц в Белгородской области выросла всего на 21%.

При этом более половины всех остальных регионов России демонстрируют по крайней мере вдвое больший рост сбережений.

Кроме этого, Белгородская область возглавила список российских регионов по показателям роста цен на продукты, опередив даже Московскую.

Кроме того, регион стал самым плохим по падению прибыли предприятий — минус 64% за два года.

Также из лидера по миграционному приросту Белгородская область стала лидером по оттоку населения.

При этом, по информации российских СМИ, вдобавок ко всем проблемам региона, российская оккупационная армия продолжает сбрасывать авиабомбы на Белгородщину.

По информации издания ASTRA, на Белгородскую область сбросили 500-килограммовые бомбы ФАБ-500.

Отмечается, что первая бомба упала возле аквапарка "Лазурный", расположенного в поселке Лазурное возле Белгорода.

Еще одну авиабомбу обнаружили у села Крутой Лог.

Третья авиабомба ударила по селу Заречье-Второе. В результате таких инцидентов якобы никто не пострадал.

В ASTRA уточняют, что за последние 3 месяца на российские регионы и временно оккупированные территории Украины россияне сбросили не менее 38 авиабомб.

Что известно о последних инцидентах на территории Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 17 мая регион пережил масштабную атаку дронов-камикадзе.

В результате атаки произошел пожар на АЗС, повреждены автомобили, есть погибшие среди местных жителей.

Один из БПЛА атаковал автозаправочную станцию возле села Бессоновка. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Кроме того, в поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок).

В результате взрыва от полученных травм женщина скончалась на месте. Мальчика доставили в госпиталь в критическом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.