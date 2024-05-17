За інформацією російських ЗМІ, Бєлгородська область від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України перетворилась на один з найбідніших російських регіонів.

Що відомо про падіння економічних показників та добробуту на Бєлгородщині

Зазначається, що регіон посів останнє місце за показниками накопичень жителів.

При цьому компанії на Бєлгородщині вже втратили 2/3 від власного прибутку.

Наразі Бєлгородщина займає останнє місце за приростом накопичень громадян у банках.

За останні 2 роки загальна сума грошей на банківських рахунках фізосіб у Бєлгородській області зросла лише на 21%.

При цьому понад половина всі інших регіонів Росії демонструє принаймні вдвічі більше зростання заощаджень.

Окрім цього Бєлгородська область очолила список російських регіонів за показниками зростання цін на продукти, випередивши навіть Московську.

Крім того, регіон став найгіршим за падінням прибутку підприємств — мінус 64% за два роки.

Також з лідера за міграційним приростом Бєлгородська область стала лідером за відтоком населення.

При цьому, за інформацією російських ЗМІ, на додачу до всіх проблем регіону, російська окупаційна армія продовжує скидати авіабомби на Бєлгородщину.

За інформацією видання ASTRA, на Бєлгородську область скинули 500-кілограмові бомби ФАБ-500.

Зазначається, що перша бомба впала біля аквапарку "Лазурний", який знаходиться у селищі Лазурне біля Бєлгорода.

Ще одну авіабомбу виявили біля села Крутий Лог.

Третя авіабомба вдарила по селу Заріччя-Друге. Внаслідок таких інцидентів нібито ніхто не постраждав.

В ASTRA уточнюють, що за останні 3 місяці на російські регіони і тимчасово окуповані території України росіяни скинули щонайменше 38 авіабомб.

Що відомо про останні інциденти на території Бєлгородської області

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в ніч на 17 травня регіон пережив масштабну атаку дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС, пошкоджено автівки, є загиблі серед місцевих жителів.

Один з БПЛА атакував автозаправну станцію біля села Безсонівка. Внаслідок вибуху загорівся однин із резервуарів. Пожежники оперативно ліквідували пожежу.

Крім того, у селищі Октябрський дрон-камікадзе атакував автомобіль, в якому перебували водій і три пасажири (мама, тато і дитина).

Внаслідок вибуху від отриманих травм жінка померла на місці. Хлопчика доправили до шпиталю в критичному стані, однак лікарі не змогли його врятувати.