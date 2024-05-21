21 мая оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщают о новой масштабной "бавовне" на территории страны-агрессорки РФ.
Дроны снова атаковали российскую Белгородщину
Телеграмм-канал ASTRА пишет, что в Вознесеновке Белгородской области начался масштабный пожар после атаки БПЛА.
Над городом поднимаются огромные клубы дыма.
Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто из гражданских не пострадал.
Согласно данным украинских телеграмм-каналов, это был прилет по составу с топливом.
Следует отметить, что утром 21 мая также появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Белгородщине.
Согласно последним данным, атака дронов произошла 20 мая. В частности, один из БПЛА долетел до территории нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.
Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.
Что известно об атаке ГУР на российскую нефтебазу в Ленинградской области
Как удалось узнать украинским СМИ от своих источников в разведке, атака дронов на Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области РФ произошла 19 мая.
Кроме того, указано, что с помощью трех взрывных устройств удалось поразить вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях.
Украинские разведчики смогли их уничтожить.
Как утверждают жители Выборга, они услышали мощный взрыв в городе около 02:50, после которого на территории нефтебазы начался пожар.
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