В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов — видео
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В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов — видео

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Источник:  online.ua

21 мая оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщают о новой масштабной "бавовне" на территории страны-агрессорки РФ.

Дроны снова атаковали российскую Белгородщину

Телеграмм-канал ASTRА пишет, что в Вознесеновке Белгородской области начался масштабный пожар после атаки БПЛА.

Над городом поднимаются огромные клубы дыма.

Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто из гражданских не пострадал.

Согласно данным украинских телеграмм-каналов, это был прилет по составу с топливом.

Следует отметить, что утром 21 мая также появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Белгородщине.

Согласно последним данным, атака дронов произошла 20 мая. В частности, один из БПЛА долетел до территории нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.

Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.

Что известно об атаке ГУР на российскую нефтебазу в Ленинградской области

Как удалось узнать украинским СМИ от своих источников в разведке, атака дронов на Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области РФ произошла 19 мая.

Кроме того, указано, что с помощью трех взрывных устройств удалось поразить вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях.

Украинские разведчики смогли их уничтожить.

Как утверждают жители Выборга, они услышали мощный взрыв в городе около 02:50, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

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