У Бєлгородській області спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів — відео
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У Бєлгородській області спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

21 травня опозиційні російські телеграм-канали повідомляють про нову масштабну “бавовну” на території країни-агресорки РФ.

Дрони знову атакували російську Бєлгородщину

Телеграм-канал “ASTRА” пише, що у Вознесенівці Білгородської області почалася масштабна пожежа після атаки БПЛА.

Над містом здіймаються величезні клуби диму.

Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення та ангари з технікою, також сталося займання місткості з паливом, — повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

Він також уточнив, що внаслідок атаки дронів ніхто з цивільних не постраждав.

Згідно з даними українських телеграм-каналів, це був приліт по складу з паливом.

Варто зазначити, що вранці 21 травня також з’явилася інформація про те, що українські безпілотники атакували нафтобазу.

Згідно з останніми даними, що атака дронів сталася 20 травня. Зокрема один з БПЛА долетів до території нафтобази «Юттек» у районному селищі Прохорівка.

Ушкодження отримав резервуар із бензином. Попередньо відомо, що пожежа не виникла, постраждалих немає.

Що відомо про атаку ГУР на російську нафтобазу у Ленінградській області

Як вдалося дізнатися українським ЗМІ від своїх джерел у розвідці, атака дронів на Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ відбулася 19 травня.

Окрім того, наголошується, що за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалося уразити вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті, який використовується державою-агресором у військових цілях.

Українські розвідники змогли їх знищити.

Як стверджують мешканці Виборга, вони почули потужний вибух в місті близько 02:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

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