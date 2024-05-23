РосЗМІ заявляють про кілька хвиль із десятками вибухів у Бєлгороді протягом ночі 23 травня.

Що відомо про нічну бавовну у Бєлгороді

Зазначається, що у Бєлгороді та регіоні було оголошено про небезпеку ракетних атак.

РосЗМІ заявляють, що у центрі Бєлгорода пролунали десятки вибухів.

Через 15 хвилин пролунала нова серія вибухів.

Що відомо про інші інциденти на території Росії

Партизани з руху спротиву “Атеш” повідомили про успішну диверсію в одному з населених пунктів в районі Смоленська на території РФ.

Зазначається, що в результаті диверсії було знищено комунікаційну шафу вежі зв’язку.

В “Атеш” підкреслюють, що знищили телекомунікаційну інфраструктуру в населеному пункті Станички поблизу Смоленська.

Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, які були розміщені на цій вежі.

В результаті дій партизан в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління.

Окрім того, через зникнення зв'язку там ослабне система ППО.

Це дасть можливість більш ефективно завдавати удар по військових об'єктах Московського військового округу.

Очікуємо на невідомі БПЛА в області, — зазначили представники “Атеш”. Поширити

Що відомо про останні інциденти із бавовною на території РФ

21 травня опозиційні російські телеграм-канали повідомляли про нову масштабну “бавовну” на території країни-агресорки РФ.

Телеграм-канал “ASTRА” писав, що у Вознесенівці Білгородської області почалася масштабна пожежа після атаки БПЛА.

Над містом здіймаються величезні клуби диму.

Він також уточнив, що внаслідок атаки дронів ніхто з цивільних не постраждав.

Варто зазначити, що вранці 21 травня також з’явилася інформація про те, що українські безпілотники атакували нафтобазу.

Згідно з останніми даними, що атака дронів сталася 20 травня. Зокрема один з БПЛА долетів до території нафтобази «Юттек» у районному селищі Прохорівка.

Ушкодження отримав резервуар із бензином. Попередньо відомо, що пожежа не виникла, постраждалих немає.