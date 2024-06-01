Росіяни заявили про ракетний обстріл Бєлгорода — відео

У Бєлгороді РФ пролунали потужні вибухи 1 червня. Росіяни заявили про нібито роботу ППО.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді РФ

Як повідомляють росЗМІ, У Білгороді було оголошено повітряну тривогу.

Зазначається, що у небі над містом ППО нібито збиває ракети, проте люди не поміщаються в мобільні укриття в громадських місцях, через що їм доводиться товпитися за стінами.

Згодом стало відомо, що уламки нібито збитих російськими ППО цілей впали на той самий пляж Білгорода, де людям не вистачило місця в укритті

Повідомляється, що уламки впали на пляж "Берега" у Білгороді. Падіння одного з уламків потрапило на відео — він звалився у воду просто біля людей, які стояли на березі.

Також уламками пошкоджено декілька автомобілів.

Що відомо про останні інциденти із бавовною на території РФ

21 травня опозиційні російські телеграм-канали повідомляли про нову масштабну “бавовну” на території країни-агресорки РФ.

Телеграм-канал “ASTRА” писав, що у Вознесенівці Білгородської області почалася масштабна пожежа після атаки БПЛА.

Над містом здіймаються величезні клуби диму. Він також уточнив, що внаслідок атаки дронів ніхто з цивільних не постраждав.

Варто зазначити, що вранці 21 травня також з’явилася інформація про те, що українські безпілотники атакували нафтобазу.

Згідно з останніми даними, що атака дронів сталася 20 травня. Зокрема один з БПЛА долетів до території нафтобази «Юттек» у районному селищі Прохорівка.

Ушкодження отримав резервуар із бензином. Попередньо відомо, що пожежа не виникла, постраждалих немає.