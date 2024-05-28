Літаки РФ за добу скинули дві авіабомби на Бєлгородську область — деталі

Російська авіація скинула авіабомби на Бєлгородську область

Як зазначають росЗМІ, 27 травня невстановлену авіабомбу знайшли у селі Пристень Шебекинського міського округу.

Цього ж дня ФАБ знайшли у полі села Новеньке Івнянського району. В обох випадках ніхто не постраждав.

Таким чином, за останні три місяці ЗС РФ впустили на Білгородську область і окуповані території 70 авіабомб.

Росія неодноразово атакувала власні території

4 травня у Бєлгороді пролунав вибух і були пошкодження через, ймовірно, падіння авіаційної бомби. Це сталося під час того, як росіяни обстрілювали Харків та область.

Також у квітні 2024 року російська авіація випадково скинула ракету X-59 на Бєлгородську область. Це сталося за 92 км від кордону з Україною.

Подібні випадки були зафіксовані і минулого року. Наприклад, у квітні 2023- го російський літак Су-34 впустив бомб на Бєлгород.

Британська розвідка зазначає, що Росія має проблеми з застосування авіабомб, які окупанти іноді скидають на свої території. Це створює загрозу для російського цивільного населення.