Літаки РФ за добу скинули дві авіабомби на Бєлгородську область — деталі
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Літаки РФ за добу скинули дві авіабомби на Бєлгородську область — деталі

літак
Джерело:  online.ua

Російські літаки продовжують бомбити власні території.

Російська авіація скинула авіабомби на Бєлгородську область

Як зазначають росЗМІ, 27 травня невстановлену авіабомбу знайшли у селі Пристень Шебекинського міського округу.

Цього ж дня ФАБ знайшли у полі села Новеньке Івнянського району. В обох випадках ніхто не постраждав.

Таким чином, за останні три місяці ЗС РФ впустили на Білгородську область і окуповані території 70 авіабомб.

Росія неодноразово атакувала власні території

4 травня у Бєлгороді пролунав вибух і були пошкодження через, ймовірно, падіння авіаційної бомби. Це сталося під час того, як росіяни обстрілювали Харків та область.

Також у квітні 2024 року російська авіація випадково скинула ракету X-59 на Бєлгородську область. Це сталося за 92 км від кордону з Україною.

Подібні випадки були зафіксовані і минулого року. Наприклад, у квітні 2023- го російський літак Су-34 впустив бомб на Бєлгород.

Британська розвідка зазначає, що Росія має проблеми з застосування авіабомб, які окупанти іноді скидають на свої території. Це створює загрозу для російського цивільного населення.

Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення, — йдеться у зведенні.

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