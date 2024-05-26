Росіяни заявили про потужний обстріл Бєлгорода — відео

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про обстріл Бєлгорода і району 26 травня. За його словами, російська ППО нібито збила 29 повітряних цілей на підльоті до міста.

У Бєлгороді скаржаться на обстріл міста

Як зазначає губернатор Бєлгородської області РФ Гладков над Бєлгородом і Бєлгородським районом нібито збито 29 повітряних цілей на підльоті до міста.

Водночас Гладков повідомив, що за попередньою інформацією, нібито постраждали 4 мирних жителі.

Він заявив, що відбулися й прямі влучання, внаслідок чого нібито пошкоджені будинки, згоріли автомобілі.

За словами міського голови Бєлгорода Демидова, під час обстрілу усі постраждалі перебували на вулиці.

Натомість в Міноборони РФ заявили, що ППО за минулу ніч перехопили та знищили нібито 10 безпілотників над Курською областю та 3 над Орловською.

Що відомо про останні інциденти із бавовною на території РФ

21 травня опозиційні російські телеграм-канали повідомляли про нову масштабну “бавовну” на території країни-агресорки РФ.

Телеграм-канал “ASTRА” писав, що у Вознесенівці Білгородської області почалася масштабна пожежа після атаки БПЛА.

Над містом здіймаються величезні клуби диму. Він також уточнив, що внаслідок атаки дронів ніхто з цивільних не постраждав.

Варто зазначити, що вранці 21 травня також з’явилася інформація про те, що українські безпілотники атакували нафтобазу.

Згідно з останніми даними, що атака дронів сталася 20 травня. Зокрема один з БПЛА долетів до території нафтобази «Юттек» у районному селищі Прохорівка.

Ушкодження отримав резервуар із бензином. Попередньо відомо, що пожежа не виникла, постраждалих немає.