Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгорода и района 26 мая. По его словам, российское ПВО якобы сбило 29 воздушных целей на подлете в город.

В Белгороде жалуются на обстрел города

Как отмечает губернатор Белгородской области РФ, Гладков над Белгородом и Белгородским районом якобы сбито 29 воздушных целей на подлете в город.

В то же время Гладков сообщил, что по предварительной информации, якобы пострадали 4 мирных жителя.

Он заявил, что произошли и прямые попадания, в результате чего якобы повреждены дома, сгорели автомобили.

По словам городского головы Белгорода Демидова, во время обстрела все пострадавшие находились на улице.

В Минобороны РФ заявили, что ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили якобы 10 беспилотников над Курской областью и 3 над Орловской.

Что известно о последних инцидентах с бавовной на территории РФ

21 мая оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщали о новом масштабном "хлопке" на территории страны-агрессорки РФ.

Телеграмм-канал ASTRА писал, что в Вознесеновке Белгородской области начался масштабный пожар после атаки БПЛА.

Над городом возвышаются огромные клубы дыма. Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто из гражданских не пострадал.

Следует отметить, что утром 21 мая также появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу.

Согласно последним данным, что атака дронов произошла 20 мая. В частности, один из БПЛА долетел до территории нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.

Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.