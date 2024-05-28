Самолеты РФ за сутки сбросили две авиабомбы на Белгородскую область — детали

Российская авиация сбросила авиабомбы на Белгородскую область

Как отмечают росСМИ, 27 мая неустановленную авиабомбу обнаружили в селе Пристень Шебекинского городского округа.

В этот же день ФАБ нашли в поле села Новенькое Ивнянского района. В обоих случаях никто не пострадал.

Таким образом, за последние три месяца ВС РФ впустили на Белгородскую область и оккупированные территории 70 авиабомб.

Россия неоднократно атаковала собственные территории

4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждены из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.

Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.

Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.

Британская разведка отмечает, что у России проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для русского гражданского населения.