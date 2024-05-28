Самолеты РФ за сутки сбросили две авиабомбы на Белгородскую область — детали
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Самолеты РФ за сутки сбросили две авиабомбы на Белгородскую область — детали

самолет
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Источник:  online.ua

Российские самолеты продолжают бомбить свои территории.

Российская авиация сбросила авиабомбы на Белгородскую область

Как отмечают росСМИ, 27 мая неустановленную авиабомбу обнаружили в селе Пристень Шебекинского городского округа.

В этот же день ФАБ нашли в поле села Новенькое Ивнянского района. В обоих случаях никто не пострадал.

Таким образом, за последние три месяца ВС РФ впустили на Белгородскую область и оккупированные территории 70 авиабомб.

Россия неоднократно атаковала собственные территории

4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждены из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.

Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.

Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.

Британская разведка отмечает, что у России проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для русского гражданского населения.

Данные случаи указывают на продолжающуюся неспособность России удачно использовать боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения, говорится в сводке.

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