Украинские пограничники уничтожили склад БК и 2 укрытия оккупантов в Луганской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили склад БК и 2 укрытия оккупантов в Луганской области — видео

ГПСУ
Лес
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Пограничники уничтожили российский склад боекомплекта и два укрытия в Серебрянском лесу. Защитники показали эффектное видео боевой работы.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники уничтожили склад боекомплекта и укрытия оккупантов в Луганской области.
  • Боевое видео продемонстрировало эффективность атаки пограничников и нанесение потерь армии РФ.
  • Генштаб сообщил об успешной ликвидации значительного количества российских врагов и военной техники за один день.
  • Серебрянский лес стал зоной активных боевых действий, где украинские силовики продолжают операции против оккупантов.
  • Силы обороны Украины продемонстрировали готовность и эффективность ведения боевых действий на востоке страны.

Пограничники нанесли урон армии РФ в Серебрянском лесу на Луганщине

На опубликованных в Сети кадрах зафиксирована работа бойцов Луганского пограничного отряда бригады "Месть". Воины атаковали укрытие оккупантов и состав.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Вражеский склад боекомплекта и два укрытия оккупантов уничтожили пограничники "Мести" в Серебрянском лесу.

Серебрянский лес — это зона в Луганской области, где уже длительное время идут активные боевые действия.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за 8 июня уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике ликвидировано:

  • танков — 7869 (+26) ед;

  • боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;

  • артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;

  • РСЗО — 1097 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 836 (+2) ед;

  • самолетов — 357 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;

  • крылатых ракет — 2277 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;

  • специальной техники — 2253 (+5) ед.

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