Украинские пограничники уничтожили склад БК и 2 укрытия оккупантов в Луганской области — видео

Пограничники уничтожили российский склад боекомплекта и два укрытия в Серебрянском лесу. Защитники показали эффектное видео боевой работы.
Главные тезисы
- Украинские пограничники уничтожили склад боекомплекта и укрытия оккупантов в Луганской области.
- Боевое видео продемонстрировало эффективность атаки пограничников и нанесение потерь армии РФ.
- Генштаб сообщил об успешной ликвидации значительного количества российских врагов и военной техники за один день.
- Серебрянский лес стал зоной активных боевых действий, где украинские силовики продолжают операции против оккупантов.
- Силы обороны Украины продемонстрировали готовность и эффективность ведения боевых действий на востоке страны.
Пограничники нанесли урон армии РФ в Серебрянском лесу на Луганщине
На опубликованных в Сети кадрах зафиксирована работа бойцов Луганского пограничного отряда бригады "Месть". Воины атаковали укрытие оккупантов и состав.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
Вражеский склад боекомплекта и два укрытия оккупантов уничтожили пограничники "Мести" в Серебрянском лесу.
Серебрянский лес — это зона в Луганской области, где уже длительное время идут активные боевые действия.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за 8 июня уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике ликвидировано:
танков — 7869 (+26) ед;
боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;
артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;
РСЗО — 1097 (+2) ед.;
средств ПВО — 836 (+2) ед;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;
крылатых ракет — 2277 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;
специальной техники — 2253 (+5) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-