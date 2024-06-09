Украинские пограничники уничтожили склад БК и 2 укрытия оккупантов в Луганской области — видео

Пограничники уничтожили российский склад боекомплекта и два укрытия в Серебрянском лесу. Защитники показали эффектное видео боевой работы.

Пограничники нанесли урон армии РФ в Серебрянском лесу на Луганщине

На опубликованных в Сети кадрах зафиксирована работа бойцов Луганского пограничного отряда бригады "Месть". Воины атаковали укрытие оккупантов и состав.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Вражеский склад боекомплекта и два укрытия оккупантов уничтожили пограничники "Мести" в Серебрянском лесу.

Серебрянский лес — это зона в Луганской области, где уже длительное время идут активные боевые действия.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за 8 июня уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике ликвидировано: