Українські прикордонники знищили склад БК та 2 укриття окупантів на Луганщині — відео

Прикордонники знищили російський склад боєкомплекту та два укриття у Серебрянському лісі. Захисники показали ефектне відео бойової роботи.

Прикордонники завдали втрат армії РФ у Серебрянському лісі на Луганщині

На опублікованих у Мережі кадрах зафіксована робота бійців Луганського прикордонного загону бригади "Помста". Воїни атакували укриття окупантів та склад.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти" в Серебрянському лісі.

Серебрянський ліс — це зона у Луганській області, де вже протягом тривалого часу точаться активні бойові дії.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за 8 червня знищили 1270 російських загарбників, а з техніки ліквідовано: