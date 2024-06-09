Українські прикордонники знищили склад БК та 2 укриття окупантів на Луганщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили склад БК та 2 укриття окупантів на Луганщині — відео

ДПСУ
Ліс
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Прикордонники знищили російський склад боєкомплекту та два укриття у Серебрянському лісі. Захисники показали ефектне відео бойової роботи.

Головні тези:

  • Українські прикордонники ефективно протистоять окупантам, знищивши російський склад боєкомплекту та два укриття у Серебрянському лісі на Луганщині.
  • Бойове відео показує як військовики Луганського прикордонного загону бригади “Помста” атакували ворожі об'єкти, завдавши втрат армії РФ.
  • За даними Генштабу, лише за 8 червня сили оборони України ліквідували значну кількість російських ворогів та техніки, включаючи танки, артилерію, літаки та інше.
  • Серебрянський ліс на Луганщині став місцем активних бойових дій, де українські силовики продовжують діяти в рамках операції проти окупантів.
  • Успішні операції українських прикордонників підтверджують готовність та ефективність українських військових у веденні бойових операцій на сході країни.

Прикордонники завдали втрат армії РФ у Серебрянському лісі на Луганщині

На опублікованих у Мережі кадрах зафіксована робота бійців Луганського прикордонного загону бригади "Помста". Воїни атакували укриття окупантів та склад.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти" в Серебрянському лісі.

Серебрянський ліс — це зона у Луганській області, де вже протягом тривалого часу точаться активні бойові дії.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за 8 червня знищили 1270 російських загарбників, а з техніки ліквідовано:

  • танків — 7869 (+26) од;

  • бойових броньованих машин — 15131 (+26) од.;

  • артилерійських систем — 13593 (+60) од.;

  • РСЗВ — 1097 (+2) од.;

  • засобів ППО — 836 (+2) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10982 (+37) од.;

  • крилатих ракет — 2277 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18562 (+78) од.;

  • спеціальної техніки — 2253 (+5) од.

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