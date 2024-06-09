Українські прикордонники знищили склад БК та 2 укриття окупантів на Луганщині — відео

Прикордонники знищили російський склад боєкомплекту та два укриття у Серебрянському лісі. Захисники показали ефектне відео бойової роботи.
Головні тези:
- Українські прикордонники ефективно протистоять окупантам, знищивши російський склад боєкомплекту та два укриття у Серебрянському лісі на Луганщині.
- Бойове відео показує як військовики Луганського прикордонного загону бригади “Помста” атакували ворожі об'єкти, завдавши втрат армії РФ.
- За даними Генштабу, лише за 8 червня сили оборони України ліквідували значну кількість російських ворогів та техніки, включаючи танки, артилерію, літаки та інше.
- Серебрянський ліс на Луганщині став місцем активних бойових дій, де українські силовики продовжують діяти в рамках операції проти окупантів.
- Успішні операції українських прикордонників підтверджують готовність та ефективність українських військових у веденні бойових операцій на сході країни.
Прикордонники завдали втрат армії РФ у Серебрянському лісі на Луганщині
На опублікованих у Мережі кадрах зафіксована робота бійців Луганського прикордонного загону бригади "Помста". Воїни атакували укриття окупантів та склад.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти" в Серебрянському лісі.
Серебрянський ліс — це зона у Луганській області, де вже протягом тривалого часу точаться активні бойові дії.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за 8 червня знищили 1270 російських загарбників, а з техніки ліквідовано:
танків — 7869 (+26) од;
бойових броньованих машин — 15131 (+26) од.;
артилерійських систем — 13593 (+60) од.;
РСЗВ — 1097 (+2) од.;
засобів ППО — 836 (+2) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10982 (+37) од.;
крилатих ракет — 2277 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18562 (+78) од.;
спеціальної техніки — 2253 (+5) од.
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