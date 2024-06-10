На Харківщині прикордонники знищили комплекс "Муром" армії РФ — відео

Прикордонники уразили “очі” російських окупантів на Харківщині

На Харківському напрямку бійці бригади "Сталевий Кордон" уразили дроном-камікадзе ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром". Поширити

Повідомляється, що за допомогою такої камери росіяни вели спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України.

Прикордонники завдали втрат армії РФ у Серебрянському лісі на Луганщині

Прикордонники знищили російський склад боєкомплекту та два укриття у Серебрянському лісі. Захисники показали ефектне відео бойової роботи.

На опублікованих у Мережі кадрах зафіксована робота бійців Луганського прикордонного загону бригади "Помста". Воїни атакували укриття окупантів та склад.

Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти" в Серебрянському лісі.

Серебрянський ліс — це зона у Луганській області, де вже протягом тривалого часу точаться активні бойові дії.