На Харківщині прикордонники знищили комплекс "Муром" армії РФ — відео

Бійці бригади "Сталевий Кордон" вдарили дроном-камікадзе російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром" на Харківському напрямку.
Головні тези:
- Прикордонники бригад “Сталевий Кордон” та “Помста” активно діють на Харківщині та Луганщині, завдаючи ворожим силам серйозних втрат.
- Знищення російського комплексу “Муром” та складу боєкомплекту свідчить про високу ефективність бойових дій у зоні конфлікту.
- Українські прикордонники використовують різноманітні методи, включно з дронами-камікадзе, для поразки ворожих об'єктів.
- Бойове відео та відзняті кадри демонструють незламність та готовність прикордонників захищати державний кордон та територіальну цілісність.
- Звершення українських бійців у Серебрянському лісі підкреслює постійну готовність та переможний дух у боротьбі проти окупантів.
Прикордонники уразили “очі” російських окупантів на Харківщині
Повідомляється, що за допомогою такої камери росіяни вели спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України.
Прикордонники завдали втрат армії РФ у Серебрянському лісі на Луганщині
Прикордонники знищили російський склад боєкомплекту та два укриття у Серебрянському лісі. Захисники показали ефектне відео бойової роботи.
На опублікованих у Мережі кадрах зафіксована робота бійців Луганського прикордонного загону бригади "Помста". Воїни атакували укриття окупантів та склад.
Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти" в Серебрянському лісі.
Серебрянський ліс — це зона у Луганській області, де вже протягом тривалого часу точаться активні бойові дії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-