На Харківщині прикордонники знищили комплекс "Муром" армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

На Харківщині прикордонники знищили комплекс "Муром" армії РФ — відео

ДПСУ
Муром-П

Бійці бригади "Сталевий Кордон" вдарили дроном-камікадзе російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром" на Харківському напрямку.

Головні тези:

  • Прикордонники бригад “Сталевий Кордон” та “Помста” активно діють на Харківщині та Луганщині, завдаючи ворожим силам серйозних втрат.
  • Знищення російського комплексу “Муром” та складу боєкомплекту свідчить про високу ефективність бойових дій у зоні конфлікту.
  • Українські прикордонники використовують різноманітні методи, включно з дронами-камікадзе, для поразки ворожих об'єктів.
  • Бойове відео та відзняті кадри демонструють незламність та готовність прикордонників захищати державний кордон та територіальну цілісність.
  • Звершення українських бійців у Серебрянському лісі підкреслює постійну готовність та переможний дух у боротьбі проти окупантів.

Прикордонники уразили “очі” російських окупантів на Харківщині

На Харківському напрямку бійці бригади "Сталевий Кордон" уразили дроном-камікадзе ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром".

Повідомляється, що за допомогою такої камери росіяни вели спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України.

Прикордонники завдали втрат армії РФ у Серебрянському лісі на Луганщині

Прикордонники знищили російський склад боєкомплекту та два укриття у Серебрянському лісі. Захисники показали ефектне відео бойової роботи.

На опублікованих у Мережі кадрах зафіксована робота бійців Луганського прикордонного загону бригади "Помста". Воїни атакували укриття окупантів та склад.

Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти" в Серебрянському лісі.

Серебрянський ліс — це зона у Луганській області, де вже протягом тривалого часу точаться активні бойові дії.

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