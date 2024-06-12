Сили оборони України відновили втрачені позиції у напрямку Липців на півночі Харківської області, де Росія намагалася розвинути новий широкомасштабний наступ.

Що відомо про бої на Харківщині

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що українські сили відновили позиції вздовж дороги O-212553 Липці-Харків на південний схід від Глибокого. Про контратаку ЗСУ повідомляли також Міноборони РФ і російські військові блогери.

Російські та українські джерела також повідомляли про продовження бойових дій у Вовчанську, зокрема в районі Вовчанського агрегатного заводу, а також біля Тихого та Вовчанських Хуторів (обидва на схід від Вовчанська).

ЗСУ відновили частину втрачених позицій під Харковом

Наступ Росії в Харківській області

У травні російська армія розпочала наступальну операцію в Харківській області. Російські війська перетнули український кордон з території Бєлгородської області в напрямку міста Вовчанськ, а також в бік Харкова. Однак російським військам не вдалося просунутися далі, ніж на 7-8 кілометрів.

Російський план захопити місто Вовчанськ також провалився, хоча окупантам і вдалося увійти в місто. Наразі за прикордонне місто точаться запеклі бої, але його більша частина перебуває під контролем української армії.