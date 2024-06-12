ЗСУ відновили частину втрачених позицій під Харковом
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відновили частину втрачених позицій під Харковом

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Джерело:  ISW

Сили оборони України відновили втрачені позиції у напрямку Липців на півночі Харківської області, де Росія намагалася розвинути новий широкомасштабний наступ.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ відновили втрачені позиції у напрямку Липців на півночі Харківської області внаслідок широкомасштабного наступу Росії.
  • Бойові дії в Харківській області продовжуються, інформацію про контратаку українських сил підтвердили російські джерела.
  • Російська армія спробувала наступати у Вовчанську та біля Харкова, але їм не вдалося здійснити значний просування.
  • Українська армія утримує позиції навколо міста Вовчанськ та успішно діє на Харківщині, не допускаючи ворожого наступу.
  • Бойові дії тривають, проте важливою є інформація про відновлення контролю над стратегічними об'єктами та ділянками під Харковом.

Що відомо про бої на Харківщині

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що українські сили відновили позиції вздовж дороги O-212553 Липці-Харків на південний схід від Глибокого. Про контратаку ЗСУ повідомляли також Міноборони РФ і російські військові блогери.

Російські та українські джерела також повідомляли про продовження бойових дій у Вовчанську, зокрема в районі Вовчанського агрегатного заводу, а також біля Тихого та Вовчанських Хуторів (обидва на схід від Вовчанська).

ЗСУ відновили частину втрачених позицій під Харковом

Наступ Росії в Харківській області

У травні російська армія розпочала наступальну операцію в Харківській області. Російські війська перетнули український кордон з території Бєлгородської області в напрямку міста Вовчанськ, а також в бік Харкова. Однак російським військам не вдалося просунутися далі, ніж на 7-8 кілометрів.

Російський план захопити місто Вовчанськ також провалився, хоча окупантам і вдалося увійти в місто. Наразі за прикордонне місто точаться запеклі бої, але його більша частина перебуває під контролем української армії.

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