За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ розмістила на Харківщині загороджувальні загони чеченських найманців, так званих “кадирівців”.

Навіщо російські окупанти перекинули кадирівців до кордону із Харківщиною

Волошин зазначив, що чеченські найманці мають перешкоджати відступу російських окупантів з Харківщини на територію країни-агресорки.

Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи для підтримки перегрупування своїх військ. Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з числа особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини. Адже ворожа армія там зазнала втрат і розбита, тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ, — пояснює Волошин. Поширити

Що відбувається наразі на фронті

Українські аналітики та військові зазначають, що заяви окупаційної армії РФ про нібито захоплення Рижівки на Сумщині не відповідають дійсності.

Рижівка — серед тих населених пунктів, куди часто прориваються ворожі ДРГ і, цілком виглядає ймовірним, що найманці Кадирова — теж діяла як ДРГ, хоча точно встановити, чи справді це відбулося вчора, чи набагато раніше — складно, — підкреслюють аналітики DeepState. Поширити

Керівник Білопільскої громади Юрій Зарк зазначає, що відео чеченських найманців нібито із захопленням Рижівки фейкове і російських окупантів не має у населенному пункті.

Тобто російські окупанти зняли це відео в якомусь умовному населеному пункті, ймовірно сусідньому із Рижівкою Тьоткіно у Курській області, і видають за нібито початок наступу на Сумщині.

Очевидною метою поширення такого повідомлення з боку росіян стало сіяння паніки серед українців через перспективу відкриття ще одного напрямку на фронті.

На Харківщині ключовими напрямками бойових дій залишаються райони Липців та Вовчанська.

Сили оборони контролюють 70% міста — тобто зона контролю українських військ збільшилася, адже в розпалі наступу становила близько 60%.

Проте в самому Вовчанську тривають активні бої і ситуація динамічна, саме тому змін на карті бойових дій за тиждень не було.

На Куп'янському напрямку основними напрямками боєзіткнень є райони сіл Іванівка та Берестове.

Протягом минулого тижня росіяни змогли просунутися в районі Іванівки в напрямку Степової Новоселівки.

У результаті ворожої атаки Іванівка окупована.

Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на лінії фронту. Основними точками боєзіткнень минулого тижня були райони сіл Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Яснобродівка.