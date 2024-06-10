За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ розмістила на Харківщині загороджувальні загони чеченських найманців, так званих “кадирівців”.
Головні тези:
- Розміщення чеченських найманців на кордоні з Харківщиною здійснюється з метою перешкодження відступу російських окупантів.
- Заяви окупаційної армії РФ про захоплення населених пунктів на Сумщині не відповідають дійсності - фейкова інформація для сіяння паніки.
- Бойові дії на Харківщині активні в районах Липців та Вовчанська, де ситуація залишається незмінною.
- На Куп'янському напрямку ворожі атаки в районі сіл Іванівка та Берестове призвели до окупації Іванівки.
- Покровський напрямок залишається складним: райони Архангельське, Новоолександрівка та інші - точки активних боєзіткнень.
Навіщо російські окупанти перекинули кадирівців до кордону із Харківщиною
Волошин зазначив, що чеченські найманці мають перешкоджати відступу російських окупантів з Харківщини на територію країни-агресорки.
Що відбувається наразі на фронті
Українські аналітики та військові зазначають, що заяви окупаційної армії РФ про нібито захоплення Рижівки на Сумщині не відповідають дійсності.
Керівник Білопільскої громади Юрій Зарк зазначає, що відео чеченських найманців нібито із захопленням Рижівки фейкове і російських окупантів не має у населенному пункті.
Тобто російські окупанти зняли це відео в якомусь умовному населеному пункті, ймовірно сусідньому із Рижівкою Тьоткіно у Курській області, і видають за нібито початок наступу на Сумщині.
Очевидною метою поширення такого повідомлення з боку росіян стало сіяння паніки серед українців через перспективу відкриття ще одного напрямку на фронті.
На Харківщині ключовими напрямками бойових дій залишаються райони Липців та Вовчанська.
Сили оборони контролюють 70% міста — тобто зона контролю українських військ збільшилася, адже в розпалі наступу становила близько 60%.
Проте в самому Вовчанську тривають активні бої і ситуація динамічна, саме тому змін на карті бойових дій за тиждень не було.
На Куп'янському напрямку основними напрямками боєзіткнень є райони сіл Іванівка та Берестове.
Протягом минулого тижня росіяни змогли просунутися в районі Іванівки в напрямку Степової Новоселівки.
У результаті ворожої атаки Іванівка окупована.
Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на лінії фронту. Основними точками боєзіткнень минулого тижня були райони сіл Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Яснобродівка.
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