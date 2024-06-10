ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ завдяки допомозі США — сенатор Грем

Завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та перейти у наступ.

Американський сенатор озвучив термін наступного контрнаступу ЗСУ

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Вашингтон не надав Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати російську агресію.

Проте тепер, коли українські військові отримують допомогу від американських союзників, є шанс "перезавантажити" цю війну.

Думаю, влітку Україна поверне собі військовий імпульс, — додав Грем. Поширити

Сенатор вважає, що цього літа Україна поверне собі військовий імпульс. Для цього потрібно мобілізувати підтримку України з боку західних союзників.

Ми або допомагатимемо Україні, або ні. Настав час дати їм винищувачі F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Ліндсі Грем Сенатор США від Республіканської партії

Сенатор заявив, що активи Путіна треба переслідувати у всьому світі.

Візьміть гроші із суверенних фондів Росії та віддайте їх Україні. У Європі знаходиться 300 млрд доларів із Росії. І суверенні активи, які ми повинні конфіскувати та передати Україні, — сказав сенатор Ліндсі Грем. Поширити

Що відомо про нову допомогу США для України

Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував. Про це повідомила репортер телеканалу CNN Наталія Бертран.

Новий пакет допомоги від США включає:

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

мінометні системи й артилерійські снаряди;

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

155-мм гаубиці;

бронетехніку;

патрульні катери;

вибухівку та додаткові запчастини.