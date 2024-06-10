ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ завдяки допомозі США — сенатор Грем

Завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та перейти у наступ.
Головні тези:
- Сенатор Ліндсі Грем закликає мобілізувати підтримку західних союзників для України та надати їй більше військової допомоги, включаючи винищувачі F-16.
- Новий пакет допомоги від США на 225 млн доларів включає різноманітне озброєння та техніку, яку Україна зможе використати для захисту та контрнаступу, в тому числі проти загроз всередині Росії.
- Американський сенатор вважає, що потрібно переслідувати активи Путіна та конфіскувати їх для передачі Україні, щоб підтримати стримування російської агресії.
- Допомога від США дозволить Україні зміцнити свої оборонні можливості та ефективніше боротися з загрозами, зокрема для захисту міста Харків.
Американський сенатор озвучив термін наступного контрнаступу ЗСУ
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Вашингтон не надав Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати російську агресію.
Проте тепер, коли українські військові отримують допомогу від американських союзників, є шанс "перезавантажити" цю війну.
Сенатор вважає, що цього літа Україна поверне собі військовий імпульс. Для цього потрібно мобілізувати підтримку України з боку західних союзників.
Сенатор заявив, що активи Путіна треба переслідувати у всьому світі.
Що відомо про нову допомогу США для України
Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував. Про це повідомила репортер телеканалу CNN Наталія Бертран.
Новий пакет допомоги від США включає:
боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
мінометні системи й артилерійські снаряди;
ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
зенітні ракети Stinger;
протитанкові системи Javelin і AT-4;
155-мм гаубиці;
бронетехніку;
патрульні катери;
вибухівку та додаткові запчастини.
До слова, перед цим видання Associated Press писало, що озброєння із нового пакета українська армія зможе зокрема застосувати для завдання ударів по "загрозам всередині Росії, аби захистити місто Харків.
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