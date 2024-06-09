Армія РФ провалила наступ ще на двох напрямках фронту

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, на Оріхівському та Придніпровському напрямках російські загарбники вкотре намагалися наступати, однак знову безуспішно.
Головні тези:
- Протягом 8 червня українські оборонці знищили значну кількість техніки та військовослужбовців армії РФ.
- Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, лише за останню добу було знищено десятки танків, бойових машин, артилерійських систем та іншої техніки ворога.
- Українські сили оборони продовжують успішно тримати оборону навіть після різкого збільшення атак солдатів РФ.
ЗСУ зупинили просування росіян на Півдні
8 червня українські оборонці зафіксували різке збільшення кількості атак солдатів РФ на позиції наших військ.
Однак усі вони закінчилися лише шаленими втратами ворога у живій силі та техніці.
Згідно з останніми даними, воїни ЗСУ знищили 18 танків та 16 артилерійських систем ворога.
Окрім того, повідомляється про ліквідацію щонайменше 144 російських загарбників на цій ділянці фронту.
Ба більше, противник втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки. Йдеться про бойові броньовані машини, 17 одиниць автобронетехніки, мотоцикл, дві станції радіоелектронної боротьби.
Під удар ЗСУ також потрапила камера відеоспостереження росіян, два БПЛА, чотири човни та одна одиниця спецтехніки.
Через шалені втрати російські загарбники відійшли на свої вихідні позиції.
Втрати армії РФ станом на 9 червня 2024 року
Генштаб ЗСУ повідомляє, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7869 (+26) од;
бойових броньованих машин — 15131 (+26) од.;
артилерійських систем — 13593 (+60) од.;
РСЗВ — 1097 (+2) од.;
засоби ППО — 836 (+2) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10982 (+37) од.;
крилатих ракет — 2277 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18562 (+78) од.;
спеціальної техніки — 2253 (+5) од.
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