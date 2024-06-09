Армія РФ провалила наступ ще на двох напрямках фронту

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, на Оріхівському та Придніпровському напрямках російські загарбники вкотре намагалися наступати, однак знову безуспішно.

ЗСУ зупинили просування росіян на Півдні

8 червня українські оборонці зафіксували різке збільшення кількості атак солдатів РФ на позиції наших військ.

Однак усі вони закінчилися лише шаленими втратами ворога у живій силі та техніці.

Згідно з останніми даними, воїни ЗСУ знищили 18 танків та 16 артилерійських систем ворога.

Окрім того, повідомляється про ліквідацію щонайменше 144 російських загарбників на цій ділянці фронту.

Ба більше, противник втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки. Йдеться про бойові броньовані машини, 17 одиниць автобронетехніки, мотоцикл, дві станції радіоелектронної боротьби.

Під удар ЗСУ також потрапила камера відеоспостереження росіян, два БПЛА, чотири човни та одна одиниця спецтехніки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили на позиції ЗСУ десять штурмів, при цьому напередодні, 7 червня, у цій зоні було лише дві ворожі атаки. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині агресор вчора здійснив два штурми у районі населеного пункту Кринки, що вдвічі більше, аніж 7 червня. Поширити

Через шалені втрати російські загарбники відійшли на свої вихідні позиції.

Втрати армії РФ станом на 9 червня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено: