Армия РФ провалила наступление еще на двух направлениях фронта

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, на Ореховском и Приднепровском направлениях российские захватчики в очередной раз пытались наступать, однако снова безуспешно.
Главные тезисы
- 8 июня украинские защитники уничтожили значительное количество техники и военнослужащих армии РФ.
- Согласно отчету Генштаба ВСУ, только за последние сутки были уничтожены десятки танков, боевых машин, артиллерийских систем и другой техники врага.
- Украинские силы обороны продолжают успешно удерживать оборону даже после резкого увеличения атак солдат РФ.
ВСУ остановили продвижение россиян на Юге
8 июня украинские защитники зафиксировали резкое увеличение числа атак солдат РФ на позиции наших войск.
Однако все они закончились лишь безумными потерями врага в живой силе и технике.
Согласно последним данным, воины ВСУ уничтожили 18 танков и 16 артиллерийских систем врага.
Кроме того, сообщается о ликвидации не менее 144 российских захватчиков на этом участке фронта.
Более того, противник потерял 64 единицы вооружения и военной техники. Речь идет о боевых бронированных машинах, 17 единицах автобронетехники, мотоцикле, двух станциях радиоэлектронной борьбы.
Под удар ВСУ также попала камера видеонаблюдения россиян, два БПЛА, четыре лодки и одна единица спецтехники.
Из-за безумных потерь российские захватчики отошли на свои исходные позиции.
Утраты армии РФ по состоянию на 9 июня 2024 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7869 (+26) ед;
боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;
артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;
РСЗО — 1097 (+2) ед.;
средства ПВО — 836 (+2) ед;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;
крылатых ракет — 2277 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;
специальной техники — 2253 (+5) ед.
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