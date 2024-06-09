Армия РФ провалила наступление еще на двух направлениях фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ провалила наступление еще на двух направлениях фронта

Силы обороны Юга Украины
ВСУ
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Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, на Ореховском и Приднепровском направлениях российские захватчики в очередной раз пытались наступать, однако снова безуспешно.

Главные тезисы

  • 8 июня украинские защитники уничтожили значительное количество техники и военнослужащих армии РФ.
  • Согласно отчету Генштаба ВСУ, только за последние сутки были уничтожены десятки танков, боевых машин, артиллерийских систем и другой техники врага.
  • Украинские силы обороны продолжают успешно удерживать оборону даже после резкого увеличения атак солдат РФ.

ВСУ остановили продвижение россиян на Юге

8 июня украинские защитники зафиксировали резкое увеличение числа атак солдат РФ на позиции наших войск.

Однако все они закончились лишь безумными потерями врага в живой силе и технике.

Согласно последним данным, воины ВСУ уничтожили 18 танков и 16 артиллерийских систем врага.

Кроме того, сообщается о ликвидации не менее 144 российских захватчиков на этом участке фронта.

Более того, противник потерял 64 единицы вооружения и военной техники. Речь идет о боевых бронированных машинах, 17 единицах автобронетехники, мотоцикле, двух станциях радиоэлектронной борьбы.

Под удар ВСУ также попала камера видеонаблюдения россиян, два БПЛА, четыре лодки и одна единица спецтехники.

На Ореховском направлении оккупанты совершили на позиции ВСУ десять штурмов, при этом накануне, 7 июня, в этой зоне было только две вражеские атаки. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонской области, агрессор совершил два штурма в районе населенного пункта Крынки, что вдвое больше, чем 7 июня.

Из-за безумных потерь российские захватчики отошли на свои исходные позиции.

Утраты армии РФ по состоянию на 9 июня 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7869 (+26) ед;

  • боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;

  • артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;

  • РСЗО — 1097 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 836 (+2) ед;

  • самолетов — 357 ед;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;

  • крылатых ракет — 2277 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;

  • специальной техники — 2253 (+5) ед.

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