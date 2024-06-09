Армия РФ провалила наступление еще на двух направлениях фронта

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, на Ореховском и Приднепровском направлениях российские захватчики в очередной раз пытались наступать, однако снова безуспешно.

ВСУ остановили продвижение россиян на Юге

8 июня украинские защитники зафиксировали резкое увеличение числа атак солдат РФ на позиции наших войск.

Однако все они закончились лишь безумными потерями врага в живой силе и технике.

Согласно последним данным, воины ВСУ уничтожили 18 танков и 16 артиллерийских систем врага.

Кроме того, сообщается о ликвидации не менее 144 российских захватчиков на этом участке фронта.

Более того, противник потерял 64 единицы вооружения и военной техники. Речь идет о боевых бронированных машинах, 17 единицах автобронетехники, мотоцикле, двух станциях радиоэлектронной борьбы.

Под удар ВСУ также попала камера видеонаблюдения россиян, два БПЛА, четыре лодки и одна единица спецтехники.

На Ореховском направлении оккупанты совершили на позиции ВСУ десять штурмов, при этом накануне, 7 июня, в этой зоне было только две вражеские атаки. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонской области, агрессор совершил два штурма в районе населенного пункта Крынки, что вдвое больше, чем 7 июня. Поделиться

Из-за безумных потерь российские захватчики отошли на свои исходные позиции.

Утраты армии РФ по состоянию на 9 июня 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено: