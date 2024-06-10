ВСУ смогут начать новое контрнаступление благодаря помощи США — сенатор Грэм

Благодаря помощи от США ВСУ этим летом смогут вернуть военный импульс на поле боя и перейти в наступление.

Американский сенатор озвучил срок следующего контрнаступления ВСУ

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Вашингтон не предоставил Украине оружие на раннем этапе, чтобы умерить российскую агрессию.

Однако теперь, когда украинские военные получают помощь от американских союзников, есть шанс перезагрузить эту войну.

Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс, — добавил Грэм. Поделиться

Сенатор считает, что этим летом Украина вернет себе военный импульс. Для этого необходимо мобилизовать поддержку Украины со стороны западных союзников.

Мы будем либо помогать Украине, либо нет. Пора дать им истребители F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. Линдси Грэм Сенатор США от Республиканской партии

Сенатор заявил, что активы Путина следует преследовать во всем мире.

Возьмите деньги из суверенных фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится 300 млрд долларов из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине, сказал сенатор Линдси Грэм. Поделиться

Что известно о новой помощи США для Украины

Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил. Об этом сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.

Новый пакет помощи от США включает в себя:

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

минометные системы и артиллерийские снаряды;

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

155-мм гаубицы;

бронетехнику;

патрульные катера;

взрывчатку и дополнительные запчасти.