ВСУ смогут начать новое контрнаступление благодаря помощи США — сенатор Грэм

Благодаря помощи от США ВСУ этим летом смогут вернуть военный импульс на поле боя и перейти в наступление.
Главные тезисы
- Сенатор Линдси Грэм призвал мобилизовать поддержку западных союзников для Украины и предоставить ей необходимое вооружение.
- Новый пакет помощи от США включает в себя разнообразное вооружение для украинских вооруженных сил, в том числе противотанковые системы и ракеты для ПВО.
- Сенатор Грэм также предложил преследовать активы Путина по всему миру и конфисковать их в пользу Украины.
- Сообщается, что вооружение из нового пакета помощи может быть использовано для защиты Украины и нанесения ударов по угрозам внутри России.
Американский сенатор озвучил срок следующего контрнаступления ВСУ
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Вашингтон не предоставил Украине оружие на раннем этапе, чтобы умерить российскую агрессию.
Однако теперь, когда украинские военные получают помощь от американских союзников, есть шанс перезагрузить эту войну.
Сенатор считает, что этим летом Украина вернет себе военный импульс. Для этого необходимо мобилизовать поддержку Украины со стороны западных союзников.
Сенатор заявил, что активы Путина следует преследовать во всем мире.
Что известно о новой помощи США для Украины
Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил. Об этом сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.
Новый пакет помощи от США включает в себя:
боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
минометные системы и артиллерийские снаряды;
ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
зенитные ракеты Stinger;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
155-мм гаубицы;
бронетехнику;
патрульные катера;
взрывчатку и дополнительные запчасти.
К слову, перед этим издание Associated Press писало, что вооружение из нового пакета украинская армия сможет применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков.
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