ВСУ смогут начать новое контрнаступление благодаря помощи США — сенатор Грэм
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ смогут начать новое контрнаступление благодаря помощи США — сенатор Грэм

всу
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Источник:  The Hill

Благодаря помощи от США ВСУ этим летом смогут вернуть военный импульс на поле боя и перейти в наступление.

Главные тезисы

 

  • Сенатор Линдси Грэм призвал мобилизовать поддержку западных союзников для Украины и предоставить ей необходимое вооружение.
  • Новый пакет помощи от США включает в себя разнообразное вооружение для украинских вооруженных сил, в том числе противотанковые системы и ракеты для ПВО.
  • Сенатор Грэм также предложил преследовать активы Путина по всему миру и конфисковать их в пользу Украины.
  • Сообщается, что вооружение из нового пакета помощи может быть использовано для защиты Украины и нанесения ударов по угрозам внутри России.

Американский сенатор озвучил срок следующего контрнаступления ВСУ

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Вашингтон не предоставил Украине оружие на раннем этапе, чтобы умерить российскую агрессию.

Однако теперь, когда украинские военные получают помощь от американских союзников, есть шанс перезагрузить эту войну.

Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс, — добавил Грэм.

Сенатор считает, что этим летом Украина вернет себе военный импульс. Для этого необходимо мобилизовать поддержку Украины со стороны западных союзников.

Мы будем либо помогать Украине, либо нет. Пора дать им истребители F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Сенатор США от Республиканской партии

Сенатор заявил, что активы Путина следует преследовать во всем мире.

Возьмите деньги из суверенных фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится 300 млрд долларов из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине, сказал сенатор Линдси Грэм.

Что известно о новой помощи США для Украины

Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил. Об этом сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.

Новый пакет помощи от США включает в себя:

  • боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

  • минометные системы и артиллерийские снаряды;

  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

  • зенитные ракеты Stinger;

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • 155-мм гаубицы;

  • бронетехнику;

  • патрульные катера;

  • взрывчатку и дополнительные запчасти.

К слову, перед этим издание Associated Press писало, что вооружение из нового пакета украинская армия сможет применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков.

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