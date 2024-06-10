За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові ліквідували майже 1 тис 1190 російських окупантів, ворожий літак, 10 танків та 51 артсистему.

Що відомо про свіжі втрати окупаційної армії РФ

особового складу - 519 тис 750 (+1190) осіб ліквідовано;

танків - 7 тис 879 (+10) од;

бойових броньованих машин - 15 тис 144 (+13) од.;

артилерійських систем - 13 тис 644 (+51) од.;

РСЗВ - 1 тис 98 (+1) од.;

засоби ППО - 837 (+1) од.;

літаків - 358 (+1) од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 тис 10 (+28) од.;

крилатих ракет - 2 тис 278 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18 тис 618 (+56) од.;

спеціальної техніки - 2 тис 267 (+14) од.

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), українські військові провели контратаку на північ і північний схід від Харкова.

За твердженнями російських воєнкорів, ЗСУ нібито провели невдалу спробу контратаки в районі Глибокого.

Окрім цього українські військові готувались провести контратаку в районі Вовчанська.

Російські військові блогери стверджують, що підрозділами окупаційної армії РФ нібито вдалось захопити кілька позицій ЗСУ і просунутись в районі Липців, а також атакувати агрегатний завод у Вовчанську.

Українська організація з відкритим кодом Frontelligence Insight 9 червня заявила, що спостерігала невелику кількість підрозділів російських окупантів, які прибули поблизу Сумської та Чернігівської областей.

За оцінками аналітиків Frontelligence Insight, російські окупанти не досягнуть успіху, якщо ці підрозділи підуть в атаку в прикордонних районах на Сумщині.

На Луганщині за інформацією аналітиків ISW, окупаційна армія РФ, ймовірно, захопила Іванівку, що на південний схід від Куп’янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на північ від Іванівки і могли захопити населений пункт протягом минулого тижня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на південь від Вільшани, на південний захід від Площанки і на 200 метрів біля Новоселівського.

Російське джерело стверджувало, що частини російської 144-ї мотострілецької дивізії просувалися на захід від Голикового, однак аналітики ISW не знайшли підтверджень тому.

Окупанти також продовжували наступальні дії в районі Петропавлівки, Синьківки та Кислівки, біля Піщаного, Берестового, Андріївки, Табаївки, біля Невського, Греківки, Макіївки, коло Торського і Тернів, в районі Серебрянського лісництва та Діброви

На Донеччині, як стверджують в ISW із посиланням на геолокаційні кадри станом на 8 червня, російські загарбники незночно просунулися в полях на південний схід від Роздолівки та, ймовірно, на південь від Роздолівки.

Російські блогери також стверджували, що 9 червня окупаційна армія РФ зазнала втрат після фронтового обстрілу українських позицій поблизу Білогорівки.

Російські війська також продовжували штурм на південний схід від Сіверська біля Вимки.

Війська РФ нещодавно просунулися в мікрорайон Каналу в крайньому східному районі міста Часів Яр.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід до промислової зони мікрорайону Каналу, а російські джерела стверджували, що війська РФ начбто захопили промисловий район.

Російські джерела також поширили кадри, на яких нібито видно, як елементи російської 98-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії піднімають прапор над мікрорайоном Канал, і стверджують, що війська РФ захопили більшу частину мікрорайону.

Однак аналітики ISW не мають доказів захоплення російськими окупантами цього району.

Російські окупанти також продовжували наступальні дії у східному Часовому Яру поблизу Нового мікрорайону, біля Калинівки Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наступ у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що окупанти просунулися в полях на північ і північний схід від Уманського.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито продовжували захоплювати нові позиції на захід від Уманського і просунулися більше ніж на 1 км у напрямку Скучне.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися до північної околиці Новопокровського і до центру Новоолександрівки, однак аналітики не мають доказів цим твердженням.

Російські загарбники розпочали наступ в районі Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Євгенівки, Сокіла, Очеретиного та Новопокровського, біля Карлівки та Яснобродівки, та біля Невельського.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від міста Донецька та продовжили наступальні операції на захід і південний захід від міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром у взвод у південній Красногорівці, а додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 9 червня, показують, що війська РФ захопили деякі будівлі в західній Красногорівці.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали у Красногорівці, біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки 8 і 9 червня.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ на мотоциклах просунулися на 1,5 км у напрямку Вугледар, і нібито захопили ділянку траси Вугледар - Костянтинівка.

Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ просунулися на захід від Солодкого.

Повідомляється, що 8 і 9 червня російські окупанти продовжували наступальні операції в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районі Старомайорського, Урожайного та Завітного Бажання.

На півдні України бойові дії тривали на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

9 червня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області поблизу Кринок, та на островах у дельті річки Дніпро.

Окремі російські "воєнкор" стверджували, що є непідтверджені відомості про те, що ЗСУ нібито відступили з Кринок, але інші російські блогери стверджували, що українські війська зберігають присутність у населеному пункті.