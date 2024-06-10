ВСУ ликвидировали 1190 военных армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1190 военных армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
Читати українською

По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали 1 тыс 1190 российских окупантов, вражеский самолет, 10 танков и 51 артсистему.

Главные тезисы

  • За сутки украинские военные ликвидировали более 1 тыс. российских окупантов, уничтожили вражеский самолет, танки и артсистемы.
  • Согласно анализу ISW, российские захватчики продвигаются в Луганской области, продолжая атаки в Донецкой области и Запорожской области.
  • На юге Украины продолжаются бои вблизи Роботиного, Вербового, в Херсонской области и в районе островов в дельте реки Днепр.
  • Аналитики отмечают продвижение российских войск к югу от Ольшаны, выполнение наступательных действий оккупантами в различных районах Украины.
  • Развернутая информация о потерях армии РФ в  более 500 тыс. личного состава, уничтожено тысячи танков, бронемашин, артсистем и другой военной техники оккупационной армии.

Что известно о свежих потерях оккупационной армии РФ

  • личного состава - 519 тыс. 750 (+1190) человек ликвидировано;

  • танков – 7 тыс 879 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин – 15 тыс 144 (+13) ед;

  • артиллерийских систем – 13 тыс 644 (+51) ед.;

  • РСЗО – 1 тыс 98 (+1) ед.;

  • средства ПВО – 837 (+1) ед.;

  • самолетов – 358 (+1) ед.;

  • вертолетов - 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 тыс 10 (+28) ед;

  • крылатых ракет – 2 тыс 278 (+1) ед.;

  • кораблей/катеров - 28 ед;

  • подводных лодок – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 тыс. 618 (+56) ед;

  • специальной техники – 2 тыс 267 (+14) ед.

Что известно о ситуации на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные провели контратаку к северу и северо-востоку от Харькова.

По утверждениям российских военкоров, ВСУ якобы провели неудачную попытку контратаки в Глубоком районе.

Кроме этого, украинские военные готовились провести контратаку в районе Волчанска.

Российские военные блоггеры утверждают, что подразделениями оккупационной армии РФ якобы удалось захватить несколько позиций ВСУ и продвинуться в районе Липцев, а также атаковать агрегатный завод в Волчанске.

Украинская организация с открытым кодом Frontelligence Insight 9 июня заявила, что наблюдала небольшое количество подразделений российских окупантов, прибывших вблизи Сумской и Черниговской областей.

По оценкам аналитиков Frontelligence Insight, российские оккупанты не добьются успеха, если эти подразделения пойдут в атаку в приграничных районах на Сумщине.

В Луганской области по информации аналитиков ISW, оккупационная армия РФ, вероятно, захватила Ивановку, юго-восточнее Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что захватчики недавно продвинулись севернее Ивановки и могли захватить населенный пункт в течение прошлой недели.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Ольшаны, юго-западнее Площадки и на 200 метров у Новоселовского.

Российский источник утверждал, что части российской 144-й мотострелковой дивизии продвигались к западу от Голикова, однако аналитики ISW не нашли подтверждений тому.

Оккупанты также продолжали наступательные действия в районе Петропавловки, Синьковки и Кисловки, возле Песчаного, Берестового, Андреевки, Табаевки, возле Невского, Грековки, Макеевки, возле Торского и Тернов, в районе Серебрянского лесничества и Дибровы

В Донецкой области, как утверждают в ISW со ссылкой на геолокационные кадры по состоянию на 8 июня, российские захватчики незначительно продвинулись в полях к юго-востоку от Раздоловки и, вероятно, к югу от Раздолевки.

Российские блоггеры также утверждали, что 9 июня оккупационная армия РФ понесла потери после фронтового обстрела украинских позиций вблизи Белогоровки.

Российские войска также продолжали штурм юго-восточнее Северского у Вымки.

Войска РФ недавно продвинулись в микрорайон Канала в крайнем восточном районе города Часов Яр.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на запад в промышленную зону микрорайона Канала, а российские источники утверждали, что войска РФ будто бы захватили промышленный район.

Российские источники также распространили кадры, на которых якобы видно, как элементы российской 98-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии поднимают флаг над микрорайоном Канал, и утверждают, что войска РФ захватили большую часть микрорайона.

Однако у аналитиков ISW нет доказательств захвата российскими оккупантами этого района.

Российские оккупанты также продолжали наступательные действия в восточном Временном Яру вблизи Нового микрорайона, у Калиновки Ивановского, Андреевки и Клещиевки.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Авдеевки и продолжили наступление в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к северу и северо-востоку от Уманского.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продолжали захватывать новые позиции к западу от Уманского и продвинулись более чем на 1 км в направлении Скучно.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северной окраине Новопокровского и в центр Новоалександровки, однако у аналитиков нет доказательств этим утверждением.

Российские захватчики начали наступление в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Сокила, Очеретиного и Новопокровского, возле Карловки и Яснобродовки и Невельского.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Донецка и продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от города.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку размером во взвод в южной Красногоровке, а дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 9 июня, показывают, что войска РФ захватили некоторые здания в западной Красногоровке.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались в Красногоровке, возле Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки 8 и 9 июня.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ на мотоциклах продвинулись на 1,5 км в направлении Угледар, и якобы захватили участок трассы Угледар – Константиновка.

Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ продвинулись к западу от Сладкого.

Сообщается, что 8 и 9 июня российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорского, Урожайного и Заветного Желания.

На юге Украины боевые действия продолжались на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционные бои продолжались вблизи Роботиного, Вербового и Малой Токмачки.

9 июня продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области близ Кринок и на островах в дельте реки Днепр.

Отдельные российские "военкоры" утверждали, что есть неподтвержденные сведения о том, что ВСУ якобы отступили из Крынок, но другие российские блоггеры утверждали, что украинские войска сохраняют присутствие в населенном пункте.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация ВСУ впервые поразила цель на территории России — Sky News
Самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 62 атаки армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики прогнозируют удары ВСУ по производству российских самолетов Су-57
Су-57

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?