По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали 1 тыс 1190 российских окупантов, вражеский самолет, 10 танков и 51 артсистему.
Главные тезисы
- За сутки украинские военные ликвидировали более 1 тыс. российских окупантов, уничтожили вражеский самолет, танки и артсистемы.
- Согласно анализу ISW, российские захватчики продвигаются в Луганской области, продолжая атаки в Донецкой области и Запорожской области.
- На юге Украины продолжаются бои вблизи Роботиного, Вербового, в Херсонской области и в районе островов в дельте реки Днепр.
- Аналитики отмечают продвижение российских войск к югу от Ольшаны, выполнение наступательных действий оккупантами в различных районах Украины.
- Развернутая информация о потерях армии РФ в более 500 тыс. личного состава, уничтожено тысячи танков, бронемашин, артсистем и другой военной техники оккупационной армии.
Что известно о свежих потерях оккупационной армии РФ
личного состава - 519 тыс. 750 (+1190) человек ликвидировано;
танков – 7 тыс 879 (+10) ед;
боевых бронированных машин – 15 тыс 144 (+13) ед;
артиллерийских систем – 13 тыс 644 (+51) ед.;
РСЗО – 1 тыс 98 (+1) ед.;
средства ПВО – 837 (+1) ед.;
самолетов – 358 (+1) ед.;
вертолетов - 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 тыс 10 (+28) ед;
крылатых ракет – 2 тыс 278 (+1) ед.;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 18 тыс. 618 (+56) ед;
специальной техники – 2 тыс 267 (+14) ед.
Что известно о ситуации на фронте
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные провели контратаку к северу и северо-востоку от Харькова.
По утверждениям российских военкоров, ВСУ якобы провели неудачную попытку контратаки в Глубоком районе.
Кроме этого, украинские военные готовились провести контратаку в районе Волчанска.
Российские военные блоггеры утверждают, что подразделениями оккупационной армии РФ якобы удалось захватить несколько позиций ВСУ и продвинуться в районе Липцев, а также атаковать агрегатный завод в Волчанске.
Украинская организация с открытым кодом Frontelligence Insight 9 июня заявила, что наблюдала небольшое количество подразделений российских окупантов, прибывших вблизи Сумской и Черниговской областей.
По оценкам аналитиков Frontelligence Insight, российские оккупанты не добьются успеха, если эти подразделения пойдут в атаку в приграничных районах на Сумщине.
В Луганской области по информации аналитиков ISW, оккупационная армия РФ, вероятно, захватила Ивановку, юго-восточнее Купянска.
Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что захватчики недавно продвинулись севернее Ивановки и могли захватить населенный пункт в течение прошлой недели.
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Ольшаны, юго-западнее Площадки и на 200 метров у Новоселовского.
Российский источник утверждал, что части российской 144-й мотострелковой дивизии продвигались к западу от Голикова, однако аналитики ISW не нашли подтверждений тому.
Оккупанты также продолжали наступательные действия в районе Петропавловки, Синьковки и Кисловки, возле Песчаного, Берестового, Андреевки, Табаевки, возле Невского, Грековки, Макеевки, возле Торского и Тернов, в районе Серебрянского лесничества и Дибровы
В Донецкой области, как утверждают в ISW со ссылкой на геолокационные кадры по состоянию на 8 июня, российские захватчики незначительно продвинулись в полях к юго-востоку от Раздоловки и, вероятно, к югу от Раздолевки.
Российские блоггеры также утверждали, что 9 июня оккупационная армия РФ понесла потери после фронтового обстрела украинских позиций вблизи Белогоровки.
Российские войска также продолжали штурм юго-восточнее Северского у Вымки.
Войска РФ недавно продвинулись в микрорайон Канала в крайнем восточном районе города Часов Яр.
Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на запад в промышленную зону микрорайона Канала, а российские источники утверждали, что войска РФ будто бы захватили промышленный район.
Российские источники также распространили кадры, на которых якобы видно, как элементы российской 98-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии поднимают флаг над микрорайоном Канал, и утверждают, что войска РФ захватили большую часть микрорайона.
Однако у аналитиков ISW нет доказательств захвата российскими оккупантами этого района.
Российские оккупанты также продолжали наступательные действия в восточном Временном Яру вблизи Нового микрорайона, у Калиновки Ивановского, Андреевки и Клещиевки.
Войска РФ недавно продвинулись к западу от Авдеевки и продолжили наступление в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к северу и северо-востоку от Уманского.
Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продолжали захватывать новые позиции к западу от Уманского и продвинулись более чем на 1 км в направлении Скучно.
Российские блоггеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северной окраине Новопокровского и в центр Новоалександровки, однако у аналитиков нет доказательств этим утверждением.
Российские захватчики начали наступление в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Сокила, Очеретиного и Новопокровского, возле Карловки и Яснобродовки и Невельского.
Войска РФ недавно продвинулись к западу от Донецка и продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от города.
Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку размером во взвод в южной Красногоровке, а дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 9 июня, показывают, что войска РФ захватили некоторые здания в западной Красногоровке.
Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались в Красногоровке, возле Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки 8 и 9 июня.
Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ на мотоциклах продвинулись на 1,5 км в направлении Угледар, и якобы захватили участок трассы Угледар – Константиновка.
Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ продвинулись к западу от Сладкого.
Сообщается, что 8 и 9 июня российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорского, Урожайного и Заветного Желания.
На юге Украины боевые действия продолжались на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.
Позиционные бои продолжались вблизи Роботиного, Вербового и Малой Токмачки.
9 июня продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области близ Кринок и на островах в дельте реки Днепр.
Отдельные российские "военкоры" утверждали, что есть неподтвержденные сведения о том, что ВСУ якобы отступили из Крынок, но другие российские блоггеры утверждали, что украинские войска сохраняют присутствие в населенном пункте.
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