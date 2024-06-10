По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали 1 тыс 1190 российских окупантов, вражеский самолет, 10 танков и 51 артсистему.

Что известно о свежих потерях оккупационной армии РФ

личного состава - 519 тыс. 750 (+1190) человек ликвидировано;

танков – 7 тыс 879 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 15 тыс 144 (+13) ед;

артиллерийских систем – 13 тыс 644 (+51) ед.;

РСЗО – 1 тыс 98 (+1) ед.;

средства ПВО – 837 (+1) ед.;

самолетов – 358 (+1) ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 тыс 10 (+28) ед;

крылатых ракет – 2 тыс 278 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 18 тыс. 618 (+56) ед;

специальной техники – 2 тыс 267 (+14) ед.

Что известно о ситуации на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные провели контратаку к северу и северо-востоку от Харькова.

По утверждениям российских военкоров, ВСУ якобы провели неудачную попытку контратаки в Глубоком районе.

Кроме этого, украинские военные готовились провести контратаку в районе Волчанска.

Российские военные блоггеры утверждают, что подразделениями оккупационной армии РФ якобы удалось захватить несколько позиций ВСУ и продвинуться в районе Липцев, а также атаковать агрегатный завод в Волчанске.

Украинская организация с открытым кодом Frontelligence Insight 9 июня заявила, что наблюдала небольшое количество подразделений российских окупантов, прибывших вблизи Сумской и Черниговской областей.

По оценкам аналитиков Frontelligence Insight, российские оккупанты не добьются успеха, если эти подразделения пойдут в атаку в приграничных районах на Сумщине.

В Луганской области по информации аналитиков ISW, оккупационная армия РФ, вероятно, захватила Ивановку, юго-восточнее Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что захватчики недавно продвинулись севернее Ивановки и могли захватить населенный пункт в течение прошлой недели.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Ольшаны, юго-западнее Площадки и на 200 метров у Новоселовского.

Российский источник утверждал, что части российской 144-й мотострелковой дивизии продвигались к западу от Голикова, однако аналитики ISW не нашли подтверждений тому.

Оккупанты также продолжали наступательные действия в районе Петропавловки, Синьковки и Кисловки, возле Песчаного, Берестового, Андреевки, Табаевки, возле Невского, Грековки, Макеевки, возле Торского и Тернов, в районе Серебрянского лесничества и Дибровы

В Донецкой области, как утверждают в ISW со ссылкой на геолокационные кадры по состоянию на 8 июня, российские захватчики незначительно продвинулись в полях к юго-востоку от Раздоловки и, вероятно, к югу от Раздолевки.

Российские блоггеры также утверждали, что 9 июня оккупационная армия РФ понесла потери после фронтового обстрела украинских позиций вблизи Белогоровки.

Российские войска также продолжали штурм юго-восточнее Северского у Вымки.

Войска РФ недавно продвинулись в микрорайон Канала в крайнем восточном районе города Часов Яр.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на запад в промышленную зону микрорайона Канала, а российские источники утверждали, что войска РФ будто бы захватили промышленный район.

Российские источники также распространили кадры, на которых якобы видно, как элементы российской 98-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии поднимают флаг над микрорайоном Канал, и утверждают, что войска РФ захватили большую часть микрорайона.

Однако у аналитиков ISW нет доказательств захвата российскими оккупантами этого района.

Российские оккупанты также продолжали наступательные действия в восточном Временном Яру вблизи Нового микрорайона, у Калиновки Ивановского, Андреевки и Клещиевки.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Авдеевки и продолжили наступление в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к северу и северо-востоку от Уманского.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продолжали захватывать новые позиции к западу от Уманского и продвинулись более чем на 1 км в направлении Скучно.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северной окраине Новопокровского и в центр Новоалександровки, однако у аналитиков нет доказательств этим утверждением.

Российские захватчики начали наступление в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Сокила, Очеретиного и Новопокровского, возле Карловки и Яснобродовки и Невельского.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Донецка и продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от города.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку размером во взвод в южной Красногоровке, а дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 9 июня, показывают, что войска РФ захватили некоторые здания в западной Красногоровке.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались в Красногоровке, возле Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки 8 и 9 июня.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ на мотоциклах продвинулись на 1,5 км в направлении Угледар, и якобы захватили участок трассы Угледар – Константиновка.

Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ продвинулись к западу от Сладкого.

Сообщается, что 8 и 9 июня российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорского, Урожайного и Заветного Желания.

На юге Украины боевые действия продолжались на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционные бои продолжались вблизи Роботиного, Вербового и Малой Токмачки.

9 июня продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области близ Кринок и на островах в дельте реки Днепр.

Отдельные российские "военкоры" утверждали, что есть неподтвержденные сведения о том, что ВСУ якобы отступили из Крынок, но другие российские блоггеры утверждали, что украинские войска сохраняют присутствие в населенном пункте.