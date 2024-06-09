Аналитики прогнозируют удары ВСУ по производству российских самолетов Су-57

После информации о первом в истории поражения российского истребителя Су-57 на аэродроме Ахтубинске вполне уместен вопрос: а можно ли поразить дронами место производства таких самолетов, а также в чем могла заключаться цель удара по Су-57, кроме того, что это драгоценное и редкий образец русского вооружения.

ВСУ могут бить по месту производства российских самолетов Су-57

Defense Express напоминает, что Су-57 является носителями крылатых ракет типа Х-69, которые были использованы для уничтожения Трипольской ТЭС в апреле 2024 года.

Так получается, что при ударах по критической инфраструктуре один Су-57 мог нанести не меньший ущерб, чем один стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Соответственно, поразить этот летающий "аналоговнет" без четкой классификации столь же равнозначен в плане селекции целей, как и поразить стратегический бомбардировщик. Поделиться

Они подчеркивают, что Су-57 производятся на авиазаводе в городе Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке, вплоть до озера Байкал, и это исключает возможность удара беспилотниками по этому предприятию.

Но здесь возникает интересный момент об "узких местах" в структуре российского ВПК. Россияне производят Су-57 на том же авиазаводе, где развернуто производство и Су-35С, другого их "аналоговнета". Когда рашисты в 2020 году разворачивали линию по производству Су-57, они не стали строить новые цеха, они просто поставили большее количество стапельного оборудования в имеющиеся помещения и при этом попытались ускорить темпы производства за счет улучшения эффективности работы персонала авиазавода.

Аналитики предполагают, что россияне даже не рассчитывали, что им после февраля 2022 придется в авральном порядке хоть как-то пополнять потери в авиации, полученные от действий украинской ПВО.

Возможно, со временем Силы обороны Украины таки найдут способ, как достать авиазавод в Комсольске-на-Амуре, расположенный более 8 тысяч километров от границы Украины, и на котором изготавливают сразу два важных образца рашистской авиатехники. Поделиться

Украина поразила российский самолет Су-57

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России, расположенного в 589 километрах от линии боевого столкновения, был поражен самый современный истребитель Москвы Су-57.

На кадрах видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.