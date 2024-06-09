Аналитики прогнозируют удары ВСУ по производству российских самолетов Су-57
Категория
Мир
Дата публикации

Аналитики прогнозируют удары ВСУ по производству российских самолетов Су-57

Су-57
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Источник:  Defense Express

После информации о первом в истории поражения российского истребителя Су-57 на аэродроме Ахтубинске вполне уместен вопрос: а можно ли поразить дронами место производства таких самолетов, а также в чем могла заключаться цель удара по Су-57, кроме того, что это драгоценное и редкий образец русского вооружения.

Главные тезисы

  • Удары ВСУ на производство самолетов Су-57 могут иметь большое стратегическое значение в конфликте с Россией, учитывая их значимость как носителей крылатых ракет.
  • Возможность поражения авиазавода, где изготавливаются Су-57, вызывает обсуждение возможных последствий для российского военно-промышленного комплекса.
  • Поражение российского истребителя Су-57 на аэродроме в Астраханской области стал историческим событием и вызвал волну аналитических обсуждений.
  • Анализ ситуации показывает, что удары по объектам российской военной техники могут иметь серьезные последствия, включая ущерб для критической инфраструктуры.
  • Российский авиазавод, где производятся Су-57, является стратегически важным объектом, возможность поражения которого вызывает интерес и обсуждения в военных кругах.

ВСУ могут бить по месту производства российских самолетов Су-57

Defense Express напоминает, что Су-57 является носителями крылатых ракет типа Х-69, которые были использованы для уничтожения Трипольской ТЭС в апреле 2024 года.

Так получается, что при ударах по критической инфраструктуре один Су-57 мог нанести не меньший ущерб, чем один стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Соответственно, поразить этот летающий "аналоговнет" без четкой классификации столь же равнозначен в плане селекции целей, как и поразить стратегический бомбардировщик.

Они подчеркивают, что Су-57 производятся на авиазаводе в городе Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке, вплоть до озера Байкал, и это исключает возможность удара беспилотниками по этому предприятию.

Но здесь возникает интересный момент об "узких местах" в структуре российского ВПК. Россияне производят Су-57 на том же авиазаводе, где развернуто производство и Су-35С, другого их "аналоговнета". Когда рашисты в 2020 году разворачивали линию по производству Су-57, они не стали строить новые цеха, они просто поставили большее количество стапельного оборудования в имеющиеся помещения и при этом попытались ускорить темпы производства за счет улучшения эффективности работы персонала авиазавода.

Аналитики предполагают, что россияне даже не рассчитывали, что им после февраля 2022 придется в авральном порядке хоть как-то пополнять потери в авиации, полученные от действий украинской ПВО.

Возможно, со временем Силы обороны Украины таки найдут способ, как достать авиазавод в Комсольске-на-Амуре, расположенный более 8 тысяч километров от границы Украины, и на котором изготавливают сразу два важных образца рашистской авиатехники.

Украина поразила российский самолет Су-57

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России, расположенного в 589 километрах от линии боевого столкновения, был поражен самый современный истребитель Москвы Су-57.

На кадрах видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы боевых самолетов. Поражение Су-57 — первый подобный случай в истории, — отметили в ГУР.

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