Аналітики прогнозують удари ЗСУ по виробництву російських літаків Су-57

Після інформації про перше в історії ураження російського винищувача Су-57 на аеродромі Ахтубінську цілком доречним є питання: а чи можна вразити дронами місце виробництва таких літаків, а також у чому могла полягати мета удару по Су-57, крім того, що це дорогоцінний та рідкісний зразок російського озброєння.
Головні тези:
- ЗСУ можуть вразити місце виробництва літаків Су-57, що може мати велике стратегічне значення в конфлікті з Росією.
- Су-57 як носії крилатих ракет потенційно можуть бути ефективними засобами ураження критичної інфраструктури.
- Можливість удару ЗСУ по авіазаводу, де виготовляються літаки Су-57, викликає обговорення щодо можливих наслідків для російського військово-промислового комплексу.
- Ураження найсучаснішого російського винищувача Су-57 є історичною подією в контексті війни в регіоні.
- Аналіз ситуації демонструє можливі наслідки ударів ЗСУ по об'єктах російської військової техніки на території Росії.
ЗСУ можуть бити по місцю виробництва російських літаків Су-57
Видання Defense Express нагадує, що Су-57 є носіями крилатих ракет типу Х-69, які були використані для знищення Трипільської ТЕС у квітні 2024 року.
Вони підкреслюють, що Су-57 виготовляються на авіазаводі у місті Комсомольск-на-Амурі, що на Далекому Сході, аж за озером Байкал, і це виключає можливість удару безпілотниками по цьому підприємству.
Але тут виникає цікавий момент про "вузькі місця" в структурі російського ВПК. Росіяни виготовляють Су-57 на тому ж авіазаводі, де розгорнуто виробництво і Су-35С, іншого їх "аналоговнєта". Коли рашисти у 2020 році розгортали лінію по виробництву Су-57, вони не стали будувати нові цехи, вони просто поставили більшу кількість стапельного обладнання у наявні приміщення, і заодно спробували прискорити темпи виробництва коштом покращення ефективності роботи персоналу авіазаводу.
Аналітики припускають, що росіяни навіть не розраховували, що їм після лютого 2022 року доведеться в авральному порядку хоч якось поповнювати втрати в авіації, отримані від дій української ППО.
Україна уразила російський літак Су-57
8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, було уражено найсучасніший винищувач Москви Су-57.
На кадрах видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже наступного дня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження.
На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків. Ураження Су-57 — перший такий випадок в історії, — наголосили в ГУР.
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