Аналітики прогнозують удари ЗСУ по виробництву російських літаків Су-57
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Аналітики прогнозують удари ЗСУ по виробництву російських літаків Су-57

Cу-57
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Джерело:  Defense Express

Після інформації про перше в історії ураження російського винищувача Су-57 на аеродромі Ахтубінську цілком доречним є питання: а чи можна вразити дронами місце виробництва таких літаків, а також у чому могла полягати мета удару по Су-57, крім того, що це дорогоцінний та рідкісний зразок російського озброєння. 

Головні тези:

  • ЗСУ можуть вразити місце виробництва літаків Су-57, що може мати велике стратегічне значення в конфлікті з Росією.
  • Су-57 як носії крилатих ракет потенційно можуть бути ефективними засобами ураження критичної інфраструктури.
  • Можливість удару ЗСУ по авіазаводу, де виготовляються літаки Су-57, викликає обговорення щодо можливих наслідків для російського військово-промислового комплексу.
  • Ураження найсучаснішого російського винищувача Су-57 є історичною подією в контексті війни в регіоні.
  • Аналіз ситуації демонструє можливі наслідки ударів ЗСУ по об'єктах російської військової техніки на території Росії.

ЗСУ можуть бити по місцю виробництва російських літаків Су-57

Видання Defense Express нагадує, що Су-57 є носіями крилатих ракет типу Х-69, які були використані для знищення Трипільської ТЕС у квітні 2024 року.

Так виходить, що при ударах по критичній інфраструктурі один Су-57 міг завдати не меншої шкоди, аніж один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Відповідно, уразити цей літаючий "аналоговнєт" без чіткої класифікації є настільки ж рівнозначним в плані селекції цілей, як і уразити стратегічний бомбардувальник.

Вони підкреслюють, що Су-57 виготовляються на авіазаводі у місті Комсомольск-на-Амурі, що на Далекому Сході, аж за озером Байкал, і це виключає можливість удару безпілотниками по цьому підприємству.

Але тут виникає цікавий момент про "вузькі місця" в структурі російського ВПК. Росіяни виготовляють Су-57 на тому ж авіазаводі, де розгорнуто виробництво і Су-35С, іншого їх "аналоговнєта". Коли рашисти у 2020 році розгортали лінію по виробництву Су-57, вони не стали будувати нові цехи, вони просто поставили більшу кількість стапельного обладнання у наявні приміщення, і заодно спробували прискорити темпи виробництва коштом покращення ефективності роботи персоналу авіазаводу.

Аналітики припускають, що росіяни навіть не розраховували, що їм після лютого 2022 року доведеться в авральному порядку хоч якось поповнювати втрати в авіації, отримані від дій української ППО.

Можливо, з часом Сили оборони України таки знайдуть спосіб, як дістати авіазавод в Комсольску-на-Амурі, розташований за понад 8 тисяч кілометрів від кордону України, і на котрому виготовляють одразу два важливі зразки рашистської авіатехніки.

Україна уразила російський літак Су-57

8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, було уражено найсучасніший винищувач Москви Су-57.

На кадрах видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже наступного дня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження.

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків. Ураження Су-57 — перший такий випадок в історії, — наголосили в ГУР.

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