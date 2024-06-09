Авиация ВСУ впервые поразила цель на территории России — Sky News

Украинская военная авиация впервые нанесла удар по цели на территории России. Удар произошел в районе Белгорода.

Авиация Украины впервые била по территории России — Sky News

Первый авиаудар по военным целям в России узнал Sky News.

Как рассказал источник среди украинских военных, в воскресенье авиация поразила российский командный узел в районе Белгорода.

Сейчас Sky News не известно, чем именно был нанесен удар и было ли это западное оружие.

Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, выпущенный с воздуха по цели России. Поделиться

Украине разрешили бить западным оружием по РФ

На днях США и ряд стран НАТО позволили Украине использовать переданное западное оружие для ударов по военным целям по территории РФ. Однако разрешение от США предусматривало определенные ограничения — наносить удары можно только в приграничных районах.

Также США не разрешили удары американскими ракетами ATACMS. Кроме того, президент США Джо Байден заявлял, что не позволит Украине избивать американским оружием по Москве или Кремлю.

В то же время топ-военный НАТО Роб Бауэр отмечал, что Украина не должна иметь никаких ограничений на применение западного оружия в войне с РФ.

На Белгородщине разгорается масштабный пожар: что известно

Местные власти после обеда сообщали, что в Белгороде и Белгородском районе 9 июня третий день за день объявляли ракетную опасность.

После этого в соцсетях начали появляться фото и видео пожара, во время которого слышны звуки взрывов.

Издание ASTRA, ссылаясь на местных жителей, пишет, что атакован склад боеприпасов в Рокитянском районе.

По словам россиян, были слышны взрывы, а затем начался пожар.

Тем временем МО РФ заявило, что над территорией Белгородской области уничтожен беспилотный летательный аппарат.