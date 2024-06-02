Россияне пожаловались на атаку БПЛА по Белгородщине
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне пожаловались на атаку БПЛА по Белгородщине

Последствия атаки БПЛА на Белгородщине
Читати українською
Источник:  online.ua

Власти российской Белгородской области и местные Telegram-каналы заявили о ночной атаке БПЛА по региону.

Что известно об атаке БпЛА на Белгородскую область

По информации российских Telegram-каналов, в Белгородской области в течение ночи якобы работали ПВО, отражая атаки БпЛА.

Белгородскую область атаковали БпЛА
В Белгородской области работали ПВО

Впоследствии информацию об атаке БпЛА подтвердили местные власти.

Так, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде якобы зафиксированы повреждения разной степени.

По его словам, повреждения были якобы нанесены многочисленными обломками БПЛА, сбитыми ПВО.

Также традиционно власти заявили, что жертв и пострадавших в результате ночных взрывов и падения обломков нет.

В 5 утра в городе сообщали о громких взрывах, а очевидцы жаловались на дождь из обломков.

Кроме того, утром были зафиксированы прилеты у села Шопин Белгородской области.

Писали, что село Ивня Ивнянского района подверглось атаке с помощью FPV-дрона. Там заявили, что, мол, "в результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания".

Что известно об инцидентах в других регионах страны-агрессорки

Отмечается, что БПЛА также атаковали Курскую область.

Ночью 2 мая в российских Telegram каналах начали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО в регионе.

Так, в минобороны страны-агрессорки отчитались о "точной" работе российской ПВО.

Там заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожено 2 БпЛА.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На Белгородщине тягач с танком-мангалом врезался в фуру — видео
ДТП
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне заявили о ракетном обстреле Белгорода — видео
взрыв
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ начала эвакуировать своих военных из Белгорода — перехват ГУР
ГУР
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?