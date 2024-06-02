Власти российской Белгородской области и местные Telegram-каналы заявили о ночной атаке БПЛА по региону.

Что известно об атаке БпЛА на Белгородскую область

По информации российских Telegram-каналов, в Белгородской области в течение ночи якобы работали ПВО, отражая атаки БпЛА.

В Белгородской области работали ПВО

Впоследствии информацию об атаке БпЛА подтвердили местные власти.

Так, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде якобы зафиксированы повреждения разной степени.

По его словам, повреждения были якобы нанесены многочисленными обломками БПЛА, сбитыми ПВО.

Также традиционно власти заявили, что жертв и пострадавших в результате ночных взрывов и падения обломков нет.

В 5 утра в городе сообщали о громких взрывах, а очевидцы жаловались на дождь из обломков.

Кроме того, утром были зафиксированы прилеты у села Шопин Белгородской области.

Писали, что село Ивня Ивнянского района подверглось атаке с помощью FPV-дрона. Там заявили, что, мол, "в результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания".

Что известно об инцидентах в других регионах страны-агрессорки

Отмечается, что БПЛА также атаковали Курскую область.

Ночью 2 мая в российских Telegram каналах начали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО в регионе.

Так, в минобороны страны-агрессорки отчитались о "точной" работе российской ПВО.

Там заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожено 2 БпЛА.