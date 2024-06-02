Власти российской Белгородской области и местные Telegram-каналы заявили о ночной атаке БПЛА по региону.
Что известно об атаке БпЛА на Белгородскую область
По информации российских Telegram-каналов, в Белгородской области в течение ночи якобы работали ПВО, отражая атаки БпЛА.
Впоследствии информацию об атаке БпЛА подтвердили местные власти.
Так, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде якобы зафиксированы повреждения разной степени.
По его словам, повреждения были якобы нанесены многочисленными обломками БПЛА, сбитыми ПВО.
Также традиционно власти заявили, что жертв и пострадавших в результате ночных взрывов и падения обломков нет.
В 5 утра в городе сообщали о громких взрывах, а очевидцы жаловались на дождь из обломков.
Кроме того, утром были зафиксированы прилеты у села Шопин Белгородской области.
Писали, что село Ивня Ивнянского района подверглось атаке с помощью FPV-дрона. Там заявили, что, мол, "в результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания".
Что известно об инцидентах в других регионах страны-агрессорки
Отмечается, что БПЛА также атаковали Курскую область.
Ночью 2 мая в российских Telegram каналах начали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО в регионе.
Так, в минобороны страны-агрессорки отчитались о "точной" работе российской ПВО.
Там заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожено 2 БпЛА.
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