Росіяни поскаржились на атаку БпЛА по Бєлгородщині
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Росіяни поскаржились на атаку БпЛА по Бєлгородщині

Наслідки атаки БпЛА на Бєлгородщині
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Джерело:  online.ua

Влада російської Бєлгородської області та місцеві Telegram-канали заявили про нічну атаку БпЛА по регіону. 

Що відомо про атаку БпЛА на Бєлгородську область

За інформацією російських Telegram-каналів, у Бєлгородській області протягом ночі нібито працювали ППО, відбиваючи атаки БпЛА.

Бєлгородську область атакували БпЛА
У Бєлгородській області працювали ППО

Згодом інформацію про атаку БпЛА підтвердила місцева влада.

Так, губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді нібито зафіксовані пошкодження різного ступеня.

За його словами, пошкодження були нібито завдані численними уламками БпЛА, збитими ППО.

Також традиційно влада заявила, що жертв та потерпілих унаслідок нічних вибухів і падіння уламків — немає.

О 5 ранку в місті повідомляли про гучні вибухи, а очевидці скаржилися на дощ із уламків.

Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.

Писали, що село Івня Івнянського району зазнало атаки за допомогою FPV-дрону. Там заявили, що, мовляв, "внаслідок його детонації у повітрі сталося займання покрівлі комерційної будівлі".

Що відомо про інциденти в інших регіонах країни-агресорки

Зазначається, що БпЛА також атакували Курську область.

Вночі 2 травня у російських Telegram-каналах почали з’являтись повідомлення про вибухи та роботу ППО в регіоні.

Так, в міноборони країни-агресорки відзвітували про "влучну" роботу російської ПВО.

Там заявили, що протягом минулої ночі засобами ППО над територіями Курської та Бєлгородської областей знищено 2 БпЛА.

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