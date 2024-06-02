Влада російської Бєлгородської області та місцеві Telegram-канали заявили про нічну атаку БпЛА по регіону.
Що відомо про атаку БпЛА на Бєлгородську область
За інформацією російських Telegram-каналів, у Бєлгородській області протягом ночі нібито працювали ППО, відбиваючи атаки БпЛА.
Згодом інформацію про атаку БпЛА підтвердила місцева влада.
Так, губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді нібито зафіксовані пошкодження різного ступеня.
За його словами, пошкодження були нібито завдані численними уламками БпЛА, збитими ППО.
Також традиційно влада заявила, що жертв та потерпілих унаслідок нічних вибухів і падіння уламків — немає.
О 5 ранку в місті повідомляли про гучні вибухи, а очевидці скаржилися на дощ із уламків.
Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.
Писали, що село Івня Івнянського району зазнало атаки за допомогою FPV-дрону. Там заявили, що, мовляв, "внаслідок його детонації у повітрі сталося займання покрівлі комерційної будівлі".
Що відомо про інциденти в інших регіонах країни-агресорки
Зазначається, що БпЛА також атакували Курську область.
Вночі 2 травня у російських Telegram-каналах почали з’являтись повідомлення про вибухи та роботу ППО в регіоні.
Так, в міноборони країни-агресорки відзвітували про "влучну" роботу російської ПВО.
Там заявили, що протягом минулої ночі засобами ППО над територіями Курської та Бєлгородської областей знищено 2 БпЛА.
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