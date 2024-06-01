РФ почала евакуювати своїх військових з Бєлгорода — перехоплення ГУР

ГУР перехопило розмову росіян про те, що з Бєлгорода нібито евакуюють військових РФ.
ГУР перехопило розмову про евакуацію солдатів з Бєлгорода
Як відомо, днями Україні дозволили бити по території Росії західною зброєю, зокрема американськими системами HIMARS
Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS
Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.
Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.
Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи
Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.
Аналітик OSINTdefender підтвердив застосування РСЗВ HIMARS по об'єктах на території Бєлгородської області. Він ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.
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