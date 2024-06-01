РФ почала евакуювати своїх військових з Бєлгорода — перехоплення ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ почала евакуювати своїх військових з Бєлгорода — перехоплення ГУР

ГУР
рф

ГУР перехопило розмову росіян про те, що з Бєлгорода нібито евакуюють військових РФ.

ГУР перехопило розмову про евакуацію солдатів з Бєлгорода

З Бєлгорода людей виводять. Ну, я так зрозуміла. І мобілізованих, і цих строковиків, і контрактників, і найближчих, хто поруч живе. Зрозумів? Де не можуть відбити. Ну, коротше, щось буде, я так розумію, — говорить росіянка в перехопленій розмові.

Як відомо, днями Україні дозволили бити по території Росії західною зброєю, зокрема американськими системами HIMARS

Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS

Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи

Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.

Наша політика щодо заборони використання ATACMS [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася, — заявив анонімний американський посадовець.

Аналітик OSINTdefender підтвердив застосування РСЗВ HIMARS по об'єктах на території Бєлгородської області. Він ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.

Це було перше застосування українськими Збройними Силами наданої США зброї по території Росії протягом ночі. Результати цієї атаки поки що невідомі, проте, схоже, щонайменше 8 ракет було запущено з Харківської області, — пише експерт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Держдеп США підтвердив дозвіл Україні бити американською зброєю по РФ
Держдеп США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Не ATACMS. Якою американською зброєю Україна зможе бити по цілях у РФ
Зброя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна почала бити американською зброєю по території РФ — фото аналітиків
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?