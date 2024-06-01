РФ почала евакуювати своїх військових з Бєлгорода — перехоплення ГУР

З Бєлгорода людей виводять. Ну, я так зрозуміла. І мобілізованих, і цих строковиків, і контрактників, і найближчих, хто поруч живе. Зрозумів? Де не можуть відбити. Ну, коротше, щось буде, я так розумію, — говорить росіянка в перехопленій розмові.